Залізничне сполучення з ЄС: Україна та Словаччина узгодили розвиток маршрутів

Україна та Словаччина узгодили розвиток міжнародного залізничного сполучення: новий нічний поїзд до Праги та денні рейси Кошице – Ужгород, а також обговорили спрощення прикордонних процедур.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олексій Балеста.

Залізничне сполучення Україна – Словаччина

В рамках Діалогу високого рівня між Україною та ЄС щодо транспорту відбулася двостороння зустріч з делегацією Словаччини. Основна увага була приділена розвитку спільних залізничних проєктів, удосконаленню прикордонних процедур та зміцненню інтеграції транспортної системи України з європейською.

Продовжується робота над запуском нових міжнародних маршрутів, зокрема:

новий нічний поїзд до Праги через Словаччину,

дві пари денних поїздів Кошице - Ужгород.

Також обговорюється скорочення часу прикордонних і митних процедур для пасажирів та вантажовідправників. Це важливий крок для створення швидкого, комфортного та зручного залізничного сполучення з ЄС.

"Україна запропонувала словацькій стороні провести спільний аналіз ефективності роботи контрольних служб і розглянути можливість збільшення кількості персоналу", - розповів Белеста.

Окремо обговорили можливість передачі Україні частини виведених з експлуатації словацьких електровозів. Це дасть змогу забезпечити власну локомотивну тягу на новозбудованій колії європейського стандарту Чоп–Ужгород (1435 мм). Локомотиви будуть використовуватися виключно на території України.

"Розвиток сполучення між Україною та Словаччиною - це про міцніше європейське партнерство, нові можливості для людей і бізнесу, а також про наше спільне майбутнє в об’єднаній Європі", - підсумував він.

Нагадаємо, з 12 вересня 2025 року "Укрзалізниця" запустила прямі міжнародні залізничні рейси з Ужгорода до столиць Європейського Союзу. Нові маршрути забезпечать пряме сполучення з Братиславою (Словаччина), Будапештом (Угорщина) та Віднем (Австрія).