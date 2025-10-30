Правительство поддержало законопроект, который приблизит украинскую железную дорогу к стандартам ЕС: детали

Кабмин поддержал разработанный Министерством развития общин и территорий законопроект "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". Основная цель этого документа – адаптировать украинскую железную дорогу к законодательству и стандартам ЕС.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщения представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Принятие законопроекта значительно повысит безопасность движения и обеспечит техническую совместимость (интероперабельность) с европейской системой, фактически производя наш железнодорожный транспорт частью единого европейского пространства.

Документ предусматривает полный переход от национальных к единым европейским правилам, в частности:

создание современной системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте по требованиям ЕС;

введение оценки рисков и единых правил технического регулирования;

внедрение новых европейских стандартов для допуска машинистов к работе, их обучению и повышению квалификации;

обеспечение технической и операционной совместимости железнодорожной инфраструктуры со странами ЕС.

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что принятие закона открывает путь к общему рынку железнодорожных перевозок и повышает доверие международных партнеров.

Кроме того, одобрение данного законопроекта является частью выполнения обязательств в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и ключевым индикатором инициативы Ukraine Facility. Это, в свою очередь, открывает путь к многомиллиардному финансированию от Евросоюза и Всемирного банка.

Генеральные директораты DG MOVE и DG NEAR подтвердили, что документ отвечает европейским требованиям в сфере безопасности, технической совместимости и лицензировании железнодорожных предприятий. Вместе со следующими подзаконными актами, он позволит полностью имплеметировать все акты законодательства ЕС в этих сферах.

После одобрения правительством законопроект будет представлен на рассмотрение Верховной Рады, где документ пройдет два чтения. После одобрения парламентом документ будет направлен на подпись президента Украины.

Предполагается, что его положения вступят в силу через три года со дня опубликования — переходный период необходим для адаптации отрасли к новым стандартам.

Напомним, "Укрзализныця" впервые заключила контракты с международным донором - Фондом Говарда Гэма Баффета (HGBF) - на поставку современного инновационного оборудования для собственного изготовления критически важных запчастей.