Уряд підтримав законопроєкт, який наблизить українську залізницю до стандартів ЄС: деталі

потяг, дерева, будинок, залізнична колія
Кабмін підтримав законопроєкт "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". / Вікіпедія

Кабмін підтримав розроблений Міністерством розвитку громад та територій законопроєкт "Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України". Основна мета цього документу – адаптувати українську залізницю до законодавства та стандартів ЄС. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Прийняття законопроєкту значно підвищить безпеку руху та забезпечить технічну сумісність (інтероперабельність) із європейською системою, фактично роблячи наш залізничний транспорт частиною єдиного європейського простору.

Документ передбачає повний перехід від національних до єдиних європейських правил, зокрема:

  • створення сучасної системи управління безпекою на залізничному транспорті за вимогами ЄС; 
  • запровадження оцінки ризиків та єдиних правил технічного регулювання; 
  • впровадження нових європейських стандартів для допуску машиністів до роботи, їхнього навчання та підвищення кваліфікації; 
  • забезпечення технічної та операційної сумісності залізничної інфраструктури з країнами ЄС.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба підкреслив, що прийняття закону відкриває шлях до спільного ринку залізничних перевезень та підвищує довіру міжнародних партнерів.

Крім того, схвалення цього законопроєкту є частиною виконання зобов’язань у межах угоди про асоціацію з ЄС та ключовим індикатором ініціативи Ukraine Facility. Це, у свою чергу, відкриває шлях до багатомільярдного фінансування від Євросоюзу та Світового банку.

Генеральні директорати DG MOVE і DG NEAR підтвердили, що документ відповідає європейським вимогам у сфері безпеки, технічної сумісності та ліцензування залізничних підприємств. Разом з наступними підзаконними актами він дозволить повністю імплеметувати всі акти законодавства ЄС у цих сферах.

Після схвалення урядом законопроєкт буде подано на розгляд Верховної Ради, де документ пройде два читання. Після схвалення парламентом, документ буде направлено на підпис президента України.

Передбачається, що його положення набудуть чинності через три роки з дня опублікування — цей перехідний період необхідний для адаптації галузі до нових стандартів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" вперше уклала контракти з міжнародним донором — Фондом Говарда Гема Баффета (HGBF) — на постачання сучасного інноваційного обладнання для власного виготовлення критично важливих запчастин.

Автор:
Тетяна Ковальчук