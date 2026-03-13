Украинцам могут разрешить приватизировать поврежденное войной жилье

Кабинет министров поддержал законопроект Министерства развития общин и территорий Украины, предусматривающий возможность приватизации жилья, поврежденного или уничтоженного в результате войны. После этого документ будет передан на рассмотрение Верховной Раде Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Речь идет о случаях, когда граждане проживали в государственном или коммунальном жилье как наниматели, но не имели права собственности на него. По действующему законодательству компенсацию за разрушенное жилье могут получить только владельцы недвижимости, зарегистрированной в Государственном реестре прав.

Предложенные изменения позволят таким жителям приватизировать квартиры или дома, даже если они были повреждены или уничтожены в результате боевых действий. После оформления права собственности люди смогут подать заявку на компенсацию от государства.

Законопроект также уточняет перечень не подлежащего приватизации жилья в законе "О приватизации государственного жилищного фонда" и определяет порядок действий в случаях, когда жилье стало аварийным из-за боевых действий, терактов или диверсий, связанных с российской агрессией.

В министерстве ожидают, что принятие изменений позволит быстрее оформлять право собственности на такое жилье и откроет возможность получения компенсации за его утрату или восстановление.

Отметим, по состоянию на 10 марта 2026 года государственная программа "еВідновлення" предоставила компенсаций на 74,52 миллиарда гривен, а получателями стали 181 354 семьи.