Программа "єВідновлення": уже более 180 000 семей получили компенсации за поврежденное жилье на 74,5 млрд грн

гривны
Более 180 000 семей получили компенсации за поврежденное жилье / Shutterstock

Государственная программа компенсаций "єВідновлення" работает почти три года, обеспечивая выплатами украинцев, чье жилье пострадало. По состоянию на 10 марта 2026 года общая сумма предоставленных компенсаций составила 74,52 миллиарда гривен, а получателями стали 181 354 семьи.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

За поврежденное жилье выплаты получили более 136,4 тысяч семей на общую сумму 13,2 миллиарда гривен. За все время работы программы граждане подали более 201 тысяч заявлений на этот тип помощи. Компенсации за повреждения делятся на две категории. За мелкие ремонты категория А средняя сумма выплаты составляет 70 100 гривен. За капитальный ремонт "категория В" средняя сумма компенсации составляет 341 800 гривен.

В сегменте уничтоженного жилья жилищные сертификаты на приобретение новых жилищ получили более 44,2 тысяч семей. Общая сумма по этим сертификатам составляет 60,1 миллиарда гривен. На сегодняшний день уже более 26,2 тысяч семей использовали сертификаты и приобрели новое жилье. Среди них более 10 тысяч – это семьи внутренне перемещенных лиц.

С начала 2025 года также производятся выплаты для восстановления жилья на собственных земельных участках. Первый транш средств на общую сумму 910,3 млн. гривен получили 762 семьи. Средства второго транша уже поступили 258 семьям, что в денежном эквиваленте составляет 313 млн. гривен. Программа продолжает принимать заявления и прорабатывать выплаты пострадавшим владельцам недвижимости.

Напомним, в декабре 2025 года правительство выделило из резервного фонда госбюджета дополнительные 8,8 млрд. грн. Это позволило предоставить жилищные сертификаты еще почти 6300 семьям для приобретения новых домов по программе "єВідновлення".

Автор:
Татьяна Ковальчук