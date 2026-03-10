Запланована подія 2

Програма "єВідновлення": вже понад 180 000 родин отримали компенсації за пошкоджене житло на 74,5 млрд грн

Понад 180 000 родин отримали компенсації за пошкоджене житло / Shutterstock

Державна програма компенсацій “єВідновлення” працює майже три роки, забезпечуючи виплатами українців, чиє житло постраждало. Станом на 10 березня 2026 року загальна сума наданих компенсацій склала 74,52 мільярди гривень, а отримувачами стали 181 354 родини.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

За пошкоджене житло виплати отримали понад 136,4 тисячі родин на загальну суму 13,2 мільярда гривень. За весь час роботи програми громадяни подали понад 201 тисячу заяв на цей тип допомоги. Компенсації за пошкодження поділяються на дві категорії. За дрібні ремонти "категорія А" середня сума виплати становить 70 100 гривень. За капітальні ремонти "категорія В" середня сума компенсації складає 341 800 гривень.

У сегменті знищеного житла житлові сертифікати на придбання нових осель отримали більше ніж 44,2 тисячі родин. Загальна сума за цими сертифікатами становить 60,1 мільярда гривень. На сьогодні вже понад 26,2 тисячі сімей використали сертифікати та придбали нове житло. Серед них більше 10 тисяч — це родини внутрішньо переміщених осіб.

З початку 2025 року також здійснюються виплати для відбудови осель на власних земельних ділянках. Перший транш коштів на загальну суму 910,3 млн гривень отримали 762 родини. Кошти другого траншу вже надійшли 258 родинам, що у грошовому еквіваленті становить 313 млн гривень. Програма продовжує приймати заяви та опрацьовувати виплати для постраждалих власників нерухомості.

Нагадаємо, у грудні 2025 року уряд виділив із резервного фонду держбюджету додаткові 8,8 млрд грн. Це дозволило надати житлові сертифікати ще майже 6300 родинам для придбання нових осель за програмою "єВідновлення".

Автор:
Тетяна Ковальчук