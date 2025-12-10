Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

+0,11

EUR

49,09

+0,07

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,39

49,25

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"єВідновлення": українці отримали майже 57 млрд грн компенсацій за пошкоджене житло

іпотека, єОселя
За 2 роки українці отримали майже 57 млрд грн компенсацій за пошкоджене житло / Depositphotos

Програма "єВідновлення" успішно працює, допомагаючи українцям відбудовувати своє житло. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла або придбання нової оселі. Станом на 10 грудня компенсації отримали 153 477 родин на загальну суму майже 57 мільярдів гривень. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Компенсація за пошкоджене житло

Саме цей напрямок є наймасовішим: понад 121,4 тисячі родин отримали виплати на ремонт пошкодженого майна на загальну суму 11,8 мільярдів гривень.

Для дрібного ремонту (категорія А) середня сума компенсації склала 70 400 гривень. Ці кошти отримали 107 356 власників для відновлення свого житла. Для капітальних ремонтів (категорія Б) середній розмір допомоги значно вищий — 341 300 гривень.

Загалом на цю допомогу подано 185 117 заявок, з яких 166 702 вже схвалено.

Як отримати житло замість зруйнованого?

Компенсація за повністю знищене майно реалізується двома шляхами: через житлові сертифікати та грошову компенсацію на будівництво на власній ділянці.

Житлові сертифікати – це найшвидший спосіб отримати нову оселю. Більше 31,2 тисячі родин вже отримали житлові сертифікати на загальну суму 44,2 мільярди гривень. Середня сума такого сертифіката складає 1,4 мільйона гривень.

20 245 сімей вже реалізували свої сертифікати та придбали нове житло, витративши 30,9 мільярдів гривень. Важливо, що майже 9 тисяч із цих родин — це внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали допомогу на суму 12,1 мільярда гривень.

Для тих, хто вирішив відбудуватися "з нуля" на своїй землі, діє грошова компенсація на будівництво. Ця програма стартувала на початку року і вже активно працює:

  • 725 родин отримали кошти першого траншу на загальну суму 870,6 млн гривень; 
  • 108 родин вже отримали і другий транш на суму 127,3 млн грн, що дає змогу продовжити роботи.

Середня сума такої грошової компенсації становить 2,2 мільйона гривень. Наразі в роботі 4 657 заяв, з яких 995 вже мають позитивне рішення про виплату на загальну суму 2,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що на участь у програмі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб ( ВПО) з тимчасово окупованих територій ( ТОТ) подано вже 10 628 заяв. Найбільше активності спостерігається у Дніпропетровській та Запорізькій областях та у Києві.

Автор:
Тетяна Ковальчук