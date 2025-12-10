"єВідновлення": українці отримали майже 57 млрд грн компенсацій за пошкоджене житло

Програма "єВідновлення" успішно працює, допомагаючи українцям відбудовувати своє житло. У її рамках українці вже понад 2 роки отримують виплати на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла або придбання нової оселі. Станом на 10 грудня компенсації отримали 153 477 родин на загальну суму майже 57 мільярдів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Компенсація за пошкоджене житло

Саме цей напрямок є наймасовішим: понад 121,4 тисячі родин отримали виплати на ремонт пошкодженого майна на загальну суму 11,8 мільярдів гривень.

Для дрібного ремонту (категорія А) середня сума компенсації склала 70 400 гривень. Ці кошти отримали 107 356 власників для відновлення свого житла. Для капітальних ремонтів (категорія Б) середній розмір допомоги значно вищий — 341 300 гривень.

Загалом на цю допомогу подано 185 117 заявок, з яких 166 702 вже схвалено.

Як отримати житло замість зруйнованого?

Компенсація за повністю знищене майно реалізується двома шляхами: через житлові сертифікати та грошову компенсацію на будівництво на власній ділянці.

Житлові сертифікати – це найшвидший спосіб отримати нову оселю. Більше 31,2 тисячі родин вже отримали житлові сертифікати на загальну суму 44,2 мільярди гривень. Середня сума такого сертифіката складає 1,4 мільйона гривень.

20 245 сімей вже реалізували свої сертифікати та придбали нове житло, витративши 30,9 мільярдів гривень. Важливо, що майже 9 тисяч із цих родин — це внутрішньо переміщені особи (ВПО), які отримали допомогу на суму 12,1 мільярда гривень.

Для тих, хто вирішив відбудуватися "з нуля" на своїй землі, діє грошова компенсація на будівництво. Ця програма стартувала на початку року і вже активно працює:

725 родин отримали кошти першого траншу на загальну суму 870,6 млн гривень;

108 родин вже отримали і другий транш на суму 127,3 млн грн, що дає змогу продовжити роботи.

Середня сума такої грошової компенсації становить 2,2 мільйона гривень. Наразі в роботі 4 657 заяв, з яких 995 вже мають позитивне рішення про виплату на загальну суму 2,5 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що на участь у програмі житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб ( ВПО) з тимчасово окупованих територій ( ТОТ) подано вже 10 628 заяв. Найбільше активності спостерігається у Дніпропетровській та Запорізькій областях та у Києві.