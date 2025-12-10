"єВідновлення": украинцы получили почти 57 млрд грн компенсаций за поврежденное жилье

Программа "єВідновлення" успешно работает, помогая украинцам отстраивать свое жилье. В ее рамках украинцы уже более 2 лет получают выплаты на ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья или приобретения нового дома. На 10 декабря компенсации получили 153 477 семей на общую сумму почти 57 миллиардов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Компенсация за поврежденное жилье

Именно это направление является самым массовым: более 121,4 тысяч семей получили выплаты на ремонт поврежденного имущества на общую сумму 11,8 миллиардов гривен.

Для мелкого ремонта (категория А) средняя сумма компенсации составила 70400 гривен. Эти средства получили 107356 владельцев для восстановления своего жилья. Для капитальных ремонтов (категория Б) средний размер пособия значительно выше – 341 300 гривен.

В общей сложности на эту помощь подано 185 117 заявок, из которых 166 702 уже одобрены.

Как получить жилье вместо разрушенного?

Компенсация за полностью уничтоженное имущество реализуется двумя путями: через жилищные сертификаты и денежную компенсацию на строительство на собственном участке.

Жилищные сертификаты – это самый быстрый способ получить новый дом. Более 31,2 тысяч семей уже получили жилищные сертификаты на общую сумму 44,2 миллиарда гривен. Средняя сумма такого сертификата составляет 1,4 миллиона гривен.

20245 семей уже реализовали свои сертификаты и приобрели новое жилье, потратив 30,9 миллиардов гривен. Важно, что почти 9 тысяч из этих семей – это внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые получили помощь на сумму 12,1 миллиарда гривен.

Для тех, кто решил отстроиться с нуля на своей земле, действует денежная компенсация на строительство. Эта программа стартовала в начале года и уже активно работает:

725 семей получили средства первого транша на общую сумму 870,6 млн. гривен;

108 семей уже получили и второй транш на сумму 127,3 млн грн, что позволяет продолжить работу.

Средняя сумма такой денежной компенсации составляет 2,2 миллиона гривен. Сейчас в работе 4657 заявлений, из которых 995 уже имеют положительное решение о выплате на общую сумму 2,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что на участие в программе жилых ваучеров для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ТОП) подано уже 10 628 заявлений. Больше активности наблюдается в Днепропетровской и Запорожской областях и в Киеве.