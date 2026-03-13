Українцям можуть дозволити приватизувати пошкоджене війною житло

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міністерства розвитку громад та територій України, який передбачає можливість приватизації житла, пошкодженого або знищеного внаслідок війни. Після цього документ буде передано на розгляд до Верховної Ради України.

Йдеться про випадки, коли громадяни проживали у державному або комунальному житлі як наймачі, але не мали права власності на нього. За чинним законодавством компенсацію за зруйноване житло можуть отримати лише власники нерухомості, зареєстрованої у Державному реєстрі речових прав.

Запропоновані зміни дозволять таким мешканцям приватизувати квартири чи будинки, навіть якщо вони були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Після оформлення права власності люди зможуть подати заявку на отримання компенсації від держави.

Законопроєкт також уточнює перелік житла, що не підлягає приватизації, у законі "Про приватизацію державного житлового фонду" та визначає порядок дій у випадках, коли житло стало аварійним через бойові дії, теракти чи диверсії, пов’язані з російською агресією.

У міністерстві очікують, що ухвалення змін дозволить швидше оформлювати право власності на таке житло та відкриє можливість отримання компенсації за його втрату або відновлення.

Зауважимо, станом на 10 березня 2026 року державна програма “єВідновлення” надала компенсацій на 74,52 мільярди гривень, а отримувачами стали 181 354 родини.