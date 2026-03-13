Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Українцям можуть дозволити приватизувати пошкоджене війною житло

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт Міністерства розвитку громад та територій України, який передбачає можливість приватизації житла, пошкодженого або знищеного внаслідок війни. Після цього документ буде передано на розгляд до Верховної Ради України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Йдеться про випадки, коли громадяни проживали у державному або комунальному житлі як наймачі, але не мали права власності на нього. За чинним законодавством компенсацію за зруйноване житло можуть отримати лише власники нерухомості, зареєстрованої у Державному реєстрі речових прав.

Запропоновані зміни дозволять таким мешканцям приватизувати квартири чи будинки, навіть якщо вони були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій. Після оформлення права власності люди зможуть подати заявку на отримання компенсації від держави.

Законопроєкт також уточнює перелік житла, що не підлягає приватизації, у законі "Про приватизацію державного житлового фонду" та визначає порядок дій у випадках, коли житло стало аварійним через бойові дії, теракти чи диверсії, пов’язані з російською агресією.

У міністерстві очікують, що ухвалення змін дозволить швидше оформлювати право власності на таке житло та відкриє можливість отримання компенсації за його втрату або відновлення.

Зауважимо, станом на 10 березня 2026 року державна програма “єВідновлення” надала компенсацій на 74,52 мільярди гривень, а отримувачами стали 181 354 родини.

Автор:
Тетяна Гойденко