"Доступних ліків" становится больше: в госпрограмму добавлены новые препараты и группы пациентов

С 30 сентября 2025 года госпрограмма "Доступні ліки" расширяется, чтобы обеспечить пациентов еще большим количеством жизненно необходимых препаратов. Обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации, теперь содержит 705 наименований. Добавлены более 85 препаратов и новые группы пациентов, охватываемых инициативой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Из этих препаратов 273 полностью безвозмездны для пациентов при наличии электронного рецепта, тогда как остальные доступны с частичной доплатой. Среди нововведений – 595 лекарственных средств, 38 препаратов инсулина, 30 комбинированных лекарств и 42 наименования тест-полосок для измерения уровня глюкозы. Наибольшее количество лекарств в перечне, а именно 50 наименований, имеет "Метформин" (сахароснижающее лекарственное средство - ред.).

Особое внимание уделено расширению программы на новые группы пациентов и заболеваний. Теперь "Доступні ліки" охватывают 85 новых препаратов для лечения:

беременных и рожениц (3 наименования);

болезней щитовидной железы (6 наименований);

глаукомы (8 наименований);

детских болезней (5 наименований).

В обновленный перечень вошли девять новых лекарственных средств по международному непатентованному названию (МНН), в частности:

Азитромицин (капли глазные) – для лечения детских заболеваний;

Латанопрост и Тимолол (капли глазные) – для лечения глаукомы;

Левотироксин (таблетки) – для лечения заболеваний эндокринной системы;

Фолиевая кислота (таблетки) – для лечения беременных и рожениц.

Как получить лекарство бесплатно?

Чтобы получить бесплатно лекарственные средства, пациентам нужно:



Обратиться к врачу – первичному звено или лечащему врачу. Получить е-рецепт. Врач выдаст е-рецепт, действительный 30 дней со дня создания. Обратиться в любую аптеку. С 1 июля 2025 г. все лицензированные аптечные заведения в Украине обязаны присоединиться к программе реимбурсации. Выбрать препарат. Фармацевт предложит препараты по международному непатентованному названию. Пациент может выбирать по торговому названию безвозмездный или с небольшой доплатой.

В НСЗУ отметили, что программа "Доступні ліки" обеспечивает пациентов необходимыми препаратами, помогая контролировать болезни, предотвращать осложнения и значительно улучшать качество жизни.

Ранее сообщалось, что в июне Минздрав планирует завершить формирование Национального каталога цен на лекарственные средства — цифрового реестра, который должен стать основой для прозрачного ценообразования в аптеках и при государственных закупках.