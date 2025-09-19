Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,05

EUR

48,79

+0,01

Наличный курс:

USD

41,29

41,22

EUR

48,75

48,60

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Доступних ліків" становится больше: в госпрограмму добавлены новые препараты и группы пациентов

фармацевт, лекарства, аптека
Программа "Доступное лекарство" расширяется. / Freepik

С 30 сентября 2025 года госпрограмма "Доступні ліки" расширяется, чтобы обеспечить пациентов еще большим количеством жизненно необходимых препаратов. Обновленный перечень лекарственных средств и медицинских изделий, подлежащих реимбурсации, теперь содержит 705 наименований. Добавлены более 85 препаратов и новые группы пациентов, охватываемых инициативой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Из этих препаратов 273 полностью безвозмездны для пациентов при наличии электронного рецепта, тогда как остальные доступны с частичной доплатой. Среди нововведений – 595 лекарственных средств, 38 препаратов инсулина, 30 комбинированных лекарств и 42 наименования тест-полосок для измерения уровня глюкозы. Наибольшее количество лекарств в перечне, а именно 50 наименований, имеет "Метформин" (сахароснижающее лекарственное средство - ред.).

Особое внимание уделено расширению программы на новые группы пациентов и заболеваний. Теперь "Доступні ліки" охватывают 85 новых препаратов для лечения:

  • беременных и рожениц (3 наименования); 
  • болезней щитовидной железы (6 наименований); 
  • глаукомы (8 наименований); 
  • детских болезней (5 наименований).

В обновленный перечень вошли девять новых лекарственных средств по международному непатентованному названию (МНН), в частности:

  • Азитромицин (капли глазные) – для лечения детских заболеваний;
  • Латанопрост и Тимолол (капли глазные) – для лечения глаукомы;
  • Левотироксин (таблетки) – для лечения заболеваний эндокринной системы;
  • Фолиевая кислота (таблетки) – для лечения беременных и рожениц.

Как получить лекарство бесплатно?

Чтобы получить бесплатно лекарственные средства, пациентам нужно:

  1. Обратиться к врачу – первичному звено или лечащему врачу.  
  2. Получить е-рецепт. Врач выдаст е-рецепт, действительный 30 дней со дня создания.
  3. Обратиться в любую аптеку. С 1 июля 2025 г. все лицензированные аптечные заведения в Украине обязаны присоединиться к программе реимбурсации.  
  4. Выбрать препарат. Фармацевт предложит препараты по международному непатентованному названию. Пациент может выбирать по торговому названию безвозмездный или с небольшой доплатой.

В НСЗУ отметили, что программа "Доступні ліки" обеспечивает пациентов необходимыми препаратами, помогая контролировать болезни, предотвращать осложнения и значительно улучшать качество жизни.

Ранее сообщалось, что в июне Минздрав планирует завершить формирование Национального каталога цен на лекарственные средства — цифрового реестра, который должен стать основой для прозрачного ценообразования в аптеках и при государственных закупках.

Автор:
Татьяна Ковальчук