Самое масштабное расширение "Доступного лекарства": в программу добавили еще 260 препаратов

Программу реимбурсации "Доступное лекарство" расширили еще на 260 торговых названий препаратов для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Из них 173 будут отпускаться бесплатно, еще 87 — с частичной доплатой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства здравоохранения Украины.

Это уже второе расширение программы с начала 2026 года. Пациенты могут получать электронные рецепты на новые лекарственные средства.

Речь идет о препаратах для контроля АД, профилактики инфарктов и инсультов, а также для лечения хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма.

По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 68% смертей украинцев, хотя до 80% таких случаев можно предупредить благодаря раннему выявлению рисков, профилактике и надлежащему лечению.

"Для пациента это означает, что необходимое лечение можно получать бесплатно или с частичной доплатой, чтобы финансовые причины не становились барьером для регулярной терапии", - отметил Ляшко.

В ходе этого расширения впервые применили отдельный механизм поддержки лекарств, производство которых локализовано в Украине. Если украинский производитель предлагает препарат, который отвечает установленным требованиям и имеет самую низкую цену, он может получить преимущество при включении в программу.

По этому механизму в "Доступное лекарство" включили:

67 однокомпонентных лекарственных средств украинского производства;

35 комбинированных лекарственных средств украинского производства.

Всего на июль 2026 года программа охватывает 1038 позиций. Среди них:

771 лекарственное средство;

172 комбинированные лекарственные средства;

59 препаратов инсулина;

36 наименований медицинских изделий, в частности тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови.

В начале года Министерство здравоохранения включило в программу "Доступные лекарства" 37 новых позиций, что позволит большему числу пациентов получать необходимую терапию по электронному рецепту.