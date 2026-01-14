Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,18

--0,08

EUR

50,32

--0,20

Готівковий курс:

USD

43,30

43,15

EUR

50,75

50,46

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ліки доступні для всіх: уряд введе моніторинг цін та штрафуватиме порушників

ліки
Кабмін посилив контроль за цінами на ліки в аптеках / Pixabay

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держлікслужбі постійно контролювати ціни на лікарські засоби, щоб забезпечити доступність ліків для всіх.

Як інформує Delo.ua,  про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ціни на ліки під урядовим наглядом

У разі виявлення порушень націнок Кабінет міністрів обіцяє реагувати та накладати штрафи на відповідних суб’єктів господарювання.

Для цього буде складено спеціальний перелік лікарських засобів, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою відстежуватиме ціни на постійній основі. Щотижневі звіти щодо стану цін надходитимуть до Кабінету міністрів.

"Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози", - наголосила Свириденко.

Морози та відключення світла

Зауважимо, ситуація з енергозабезпеченням Києва значно погіршилася. Після останніх атак правий берег столиці опинився у такому ж складному становищі, як і лівий - наразі усе місто перебуває в режимі екстрених відключень світла. Роботи з відновлення теплопостачання до будинків тривають цілодобово. 

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа “АТБ” заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла. 

Автор:
Ольга Опенько