Ліки доступні для всіх: уряд введе моніторинг цін та штрафуватиме порушників

Уряд доручив Міністерству охорони здоров’я та Держлікслужбі постійно контролювати ціни на лікарські засоби, щоб забезпечити доступність ліків для всіх.

Як інформує Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Ціни на ліки під урядовим наглядом

У разі виявлення порушень націнок Кабінет міністрів обіцяє реагувати та накладати штрафи на відповідних суб’єктів господарювання.

Для цього буде складено спеціальний перелік лікарських засобів, за яким МОЗ разом із Держлікслужбою відстежуватиме ціни на постійній основі. Щотижневі звіти щодо стану цін надходитимуть до Кабінету міністрів.

"Ліки мають бути доступними для всіх, особливо в умовах холоду в домівках через обстріли енергосистеми та сильні морози", - наголосила Свириденко.

Морози та відключення світла

Зауважимо, ситуація з енергозабезпеченням Києва значно погіршилася. Після останніх атак правий берег столиці опинився у такому ж складному становищі, як і лівий - наразі усе місто перебуває в режимі екстрених відключень світла. Роботи з відновлення теплопостачання до будинків тривають цілодобово.

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа “АТБ” заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.