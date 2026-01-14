Лекарства доступны всем: правительство введет мониторинг цен и будет штрафовать нарушителей

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госликслужбе постоянно контролировать цены на лекарственные средства, чтобы обеспечить доступность лекарств для всех.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Цены на лекарства под правительственным наблюдением

При выявлении нарушений наценок Кабинет министров обещает реагировать и налагать штрафы на соответствующих субъектов хозяйствования.

Для этого будет составлен специальный перечень лекарственных средств, согласно которому Минздрав вместе с Госликслужбой будет отслеживать цены на постоянной основе. Еженедельные отчеты о состоянии цен будут поступать в Кабинет министров.

"Лекарство должно быть доступным для всех, особенно в условиях холода в домах из-за обстрелов энергосистемы и сильных морозов", - подчеркнула Свириденко.

Морозы и отключение света

Заметим, что ситуация с энергообеспечением Киева значительно ухудшилась. После последних атак правый берег столицы оказался в таком же затруднительном положении, как и левый - сейчас весь город находится в режиме экстренных отключений света. Работы по восстановлению теплоснабжения в дома продолжаются круглосуточно.

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.