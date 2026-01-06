Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,42

+0,13

EUR

49,51

--0,07

Наличный курс:

USD

42,80

42,65

EUR

50,25

50,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине запустили сайт Национального каталога цен на лекарственные средства: какая информация в нем

лекарство
Начал работу вебсайт Национального каталога цен на лекарственные средства / Depositphotos

В Украине запустили сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который является источником информации о ценообразовании и обеспечивает прозрачность закупок лекарств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Какая информация доступна

Новый сайт содержит информацию о предельных оптово-отпускных ценах производителей и импортеров на лекарственные средства.

В Национальный каталог цен вносится детальная информация о лекарственных средствах, в частности их международных и торговых названиях, лекарственной форме и дозировке, сведения о производителе и владельце регистрационного удостоверения, стране происхождения, фармакотерапевтической группе, регистрационном номере, категории лекарственного средства (рецептурный или безрецептурный, оптовый или оригинальный) цену и рассчитанную граничную розничную цену с учетом оптовых и розничных надбавок и налогов.

Для пациентов и потребителей ресурс обеспечивает:

  • публичный доступ к информации о ценах на лекарственные средства, подлежащие государственному регулированию;
  • инструменты поиска и фильтрации данных;
  • возможность быстрого поиска цен на лекарственные средства по разным критериям;
  • отображение минимальных цен на рецептурные препараты (таблетированные формы и капсулы), что способствует проинформированному выбору и защите прав потребителей.

Для заявителей и участников рынка вебсайт предоставляет:

  • актуальную информацию о функционировании Национального каталога цен;
  • удобные инструменты для просмотра и анализа ценовых данных;
  • возможность формирования структурированных данных, необходимых для дальнейшей работы и взаимодействия с регулятором.

В Минздраве отмечают, что портал создан для максимально удобного взаимодействия с информацией о ценах на лекарственные средства.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрено более 191,6 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько