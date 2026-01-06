В Украине запустили сайт Национального каталога цен на лекарственные средства: какая информация в нем

В Украине запустили сайт Национального каталога цен на лекарственные средства, который является источником информации о ценообразовании и обеспечивает прозрачность закупок лекарств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Какая информация доступна

Новый сайт содержит информацию о предельных оптово-отпускных ценах производителей и импортеров на лекарственные средства.

В Национальный каталог цен вносится детальная информация о лекарственных средствах, в частности их международных и торговых названиях, лекарственной форме и дозировке, сведения о производителе и владельце регистрационного удостоверения, стране происхождения, фармакотерапевтической группе, регистрационном номере, категории лекарственного средства (рецептурный или безрецептурный, оптовый или оригинальный) цену и рассчитанную граничную розничную цену с учетом оптовых и розничных надбавок и налогов.

Для пациентов и потребителей ресурс обеспечивает:

публичный доступ к информации о ценах на лекарственные средства, подлежащие государственному регулированию;

инструменты поиска и фильтрации данных;

возможность быстрого поиска цен на лекарственные средства по разным критериям;

отображение минимальных цен на рецептурные препараты (таблетированные формы и капсулы), что способствует проинформированному выбору и защите прав потребителей.

Для заявителей и участников рынка вебсайт предоставляет:

актуальную информацию о функционировании Национального каталога цен;

удобные инструменты для просмотра и анализа ценовых данных;

возможность формирования структурированных данных, необходимых для дальнейшей работы и взаимодействия с регулятором.

В Минздраве отмечают, что портал создан для максимально удобного взаимодействия с информацией о ценах на лекарственные средства.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило порядок реализации Программы медицинских гарантий на 2026 год. В госбюджете на нее предусмотрено более 191,6 млрд грн.