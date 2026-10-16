Украина испытает дроны для перевозки донорских органов

Правительство запускает экспериментальный проект по использованию беспилотников для медицинской логистики. Первой площадкой станет Институт сердца Минздрава Украины, уже имеющий три специализированных дрона, способные преодолевать до 700 км и приземляться непосредственно возле больниц.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По его словам, беспилотники будут использоваться для быстрой перевозки медицинских грузов между больницами. Речь идет, в частности, о лекарственных средствах, медицинских изделиях, образцах крови для срочного тестирования и донорских органах.

Для полетов предусмотрен отдельный порядок согласования с военными. Дроны будут иметь специальный статус и будут идентифицироваться в воздухе. Также определят правила работы во время воздушной тревоги, включая возможность посадки в резервной точке.

Проект будет реализовываться Министерством здравоохранения и Министерством цифровой трансформации. В дальнейшем на его основе планируется создать украинскую систему управления полетами гражданских беспилотников (UTM) и определить правила их безопасного использования.

Дроны будут доставлять органы для трансплантации.

В Минцифри уточнили, что беспилотники также смогут перевозить образцы крови для срочных тестов, медицинские изделия и лекарства, необходимые для трансплантации.

Три дрона, уже имеющие Институт сердца, способны преодолевать до 700 км, вертикально взлетать и садиться на небольших площадках у медучреждений без использования взлетных полос.

Это должно сократить время доставки донорских органов из отдаленных городов. В Институт сердца в Киеве их часто перевозят из Одессы, Львова, Харькова или Запорожья, что автомобильным транспортом может занимать много часов.

"Возможность использовать для доставки органов дроны, способные преодолевать сотни километров значительно быстрее автомобиля, позволит спасти больше жизней украинцев", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

За девять месяцев 2026 года украинские врачи провели 473 трансплантации органов. Почти каждая десятая операция по трансплантации приходилась на детей.

В Минцифре отмечают, что для эксперимента будут использоваться технологии двойного назначения, которые развивались для оборонных нужд, но могут применяться и в гражданской медицине.

Напомним, ранее в Украине уже начали доставлять рецептурное лекарство беспилотниками в отдаленные общины — такая система работала в двух областях.