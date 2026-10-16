У Львові перевізникам не виплатили 130 млн грн: частину автобусів можуть зняти з маршрутів

Приватні перевізники Львова заявили про можливе припинення роботи частини автобусних маршрутів через затримку платежів за перевезення пільговиків. За даними міської ради, у Держказначействі затримали виплати на близько 130 млн грн, через що перевізникам бракує коштів на пальне, зарплати та обслуговування автобусів.

Як пише Dilo, про це заявив керівник концерну "Екопастранс" Ігор Самардак.

Автобуси у Львові можуть їздити рідше

За його словами, перевізники вже надіслали листи з попередженням про часткове припинення обслуговування маршрутів. Підприємства не можуть закуповувати достатньо пального, а водії, попри затримки зарплат, продовжують виходити на роботу.

"Якщо ми не припинимо роботу частини маршрутів, то взагалі не зможемо виїхати", - наголосив Самардак.

Водночас він не уточнив, яку суму платежів заблокувало Держказначейство.

Заборгованість перед перевізниками

Як повідомив виконувач обов’язків директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Партика, загальна сума затриманих виплат становить близько 130 млн грн.

Ці кошти призначені, зокрема, для виплати зарплат, закупівлі пального та паливно-мастильних матеріалів. За словами посадовця, заборгованість перевізників перед працівниками й постачальниками вже сягає десятків мільйонів гривень. Надавати товари та послуги в борг підприємствам більше не погоджуються.

Партика назвав ситуацію критичною та зазначив, що місто розглядає можливість тимчасового закриття або призупинення роботи нерентабельних маршрутів. Також можуть скоротити тривалість роботи автобусів, зокрема вечірні рейси.

За словами посадовця, такі заходи мають допомогти перевізникам зменшити витрати й підтримувати роботу міського транспорту в умовах нестачі коштів.

Про "Екотранс"

Концерн "Екопастранс" об’єднує трьох приватних перевізників Львова: ТзОВ "Міра і К", ТзОВ "Фіакр Львів" та ПАТ "АТП-14630". Разом ці підприємства обслуговують значну частину автобусних маршрутів міста.

Наразі перевізники не повідомили, які саме маршрути можуть припинити роботу та коли можливі зміни набудуть чинності.

Проїзд у Києві подорожчав

Із 15 липня 2026 року в Києві запровадили нові тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Вартість разового квитка в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах та фунікулері зросла майже учетверо і становить 30 гривень.

Вартість однієї поїздки залежатиме від кількості придбаних поїздок:

1–9 поїздок - 30,00 грн (зараз - 8,00 грн);

10–19 поїздок - 28,90 грн (зараз - 7,70 грн);

20–29 поїздок - 27,80 грн (зараз - 7,40 грн);

30–39 поїздок - 26,60 грн (зараз - 7,10 грн);

40–49 поїздок - 25,50 грн (зараз - 6,80 грн);

50 поїздок - 25,00 грн (зараз - 6,50 грн).

Крім того, у Києві з'явилися місячні проїзні квитки, у яких вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні.

Також з 1 серпня запровадили єдиний електронний квиток вартістю 60 грн. Він передбачатиме безоплатні пересадки протягом 90 хвилин із моменту активації.