Во Львове перевозчикам не выплатили 130 млн грн: часть автобусов могут снять с маршрутов

Частные перевозчики Львова заявили о возможном прекращении работы части автобусных маршрутов из-за задержки платежей за перевозку льготников. По данным городского совета, в Госказначействе задержали выплаты около 130 млн грн, из-за чего перевозчикам не хватает средств на горючее, зарплаты и обслуживания автобусов.

Как пишет Dilo, об этом заявил руководитель концерна "Экопастранс" Игорь Самардак.

Автобусы во Львове могут ездить реже

По его словам, перевозчики уже направили письма с предупреждением о частичном прекращении обслуживания маршрутов. Предприятия не могут закупать достаточно горючего, а водители, несмотря на задержки зарплат, продолжают выходить на работу.

"Если мы не прекратим работу части маршрутов, то вообще не сможем уехать", – подчеркнул Самардак.

В то же время, он не уточнил, какую сумму платежей заблокировало Госказначейство.

Задолженность перед перевозчиками

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Олег Партика, общая сумма задержанных выплат составляет около 130 млн грн.

Эти средства предназначены, в частности, для выплаты зарплат, закупки горючего и горюче-смазочных материалов. По словам чиновника, задолженность перевозчиков перед работниками и поставщиками уже достигает десятков миллионов гривен. Предоставлять товары и услуги взаймы предприятиям больше не соглашаются.

Партика назвал ситуацию критической и отметил, что город рассматривает возможность временного закрытия или приостановки работы нерентабельных маршрутов. Также могут сократить время работы автобусов, в частности вечерние рейсы.

По словам чиновника, такие меры должны помочь перевозчикам снизить расходы и поддерживать работу городского транспорта в условиях нехватки средств.

Об "Экотрансе"

Концерн "Экопастранс" объединяет трех частных перевозчиков Львова: ООО "Мира и К", ООО "Фиакр Львов" и ПАО "АТП-14630". Вместе эти предприятия обслуживают значительную часть автобусных маршрутов города.

Перевозчики не сообщили, какие именно маршруты могут прекратить работу и когда возможные изменения вступят в силу.

Проезд в Киеве подорожал

С 15 июля 2026 г. в Киеве ввели новые тарифы на проезд в коммунальном общественном транспорте. Стоимость разового билета в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере выросла почти в четыре раза. составляет 30 гривен.

Стоимость одной поездки будет зависеть от количества приобретенных поездок:

1–9 поездок – 30,00 грн (сейчас – 8,00 грн);

10–19 поездок – 28,90 грн (сейчас – 7,70 грн);

20–29 поездок – 27,80 грн (сейчас – 7,40 грн);

30–39 поездок – 26,60 грн (сейчас – 7,10 грн);

40–49 поездок – 25,50 грн (сейчас – 6,80 грн);

50 поездок – 25,00 грн (сейчас – 6,50 грн).

Кроме того, в Киеве появились месячные проездные билеты, в которых стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 гривны.

Также с 1 августа ввели единый электронный билет стоимостью 60 грн. Он будет предусматривать бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента активации.