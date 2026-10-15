Російські дрони атакували танкери в територіальних водах країни НАТО Румунії

У територіальних водах Румунії в Чорному морі спалахнули два хімічні танкери внаслідок інциденту, який західні посадовці пов'язують з імовірною атакою російських безпілотників, що порушили територію країни Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Пожежі виникли на судні "Wine Trader" під прапором Сан-Марино та танкері "Yara J" під прапором Коморських Островів, коли вони перебували на якірній стоянці неподалік Сулінського каналу — ключової водної артерії біля українського кордону, що веде до дунайських судноплавних маршрутів.

За інформацією морської компанії "Vanguard", на борту Wine Trader із 12 членів екіпажу четверо перебувають у безпеці, а вісім вважаються зниклими безвісти, триває рятувальна операція за участю катера та гелікоптера. На борту Yara J моряки самостійно ліквідували займання, усі члени екіпажу неушкоджені.

Влада Румунії поки офіційно не озвучила причину інциденту, проте місцеві ЗМІ з посиланням на посадовців повідомляють, що щонайменше одне із суден зазнало удару дрона на тлі регулярних вторгнень російських безпілотників.

Порушення повітряного простору та реакція НАТО

Міністерство оборони Румунії повідомило, що в ніч проти четверга зафіксувало групу повітряних цілей поблизу острова Зміїний, через що в повітря підняли два винищувачі F-18. Ще один апарат виявили в повітряному просторі на південний схід від Суліни над румунськими територіальними водами, у зв'язку з чим мешканців прикордонних зон сповістили про небезпеку близько 5-ї години ранку. За останній тиждень румунське військове відомство зафіксувало щонайменше шість подібних інцидентів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про проведення зустрічі з болгарським лідером Руменом Радевим та президентом Румунії Нікушором Даном щодо ситуації в Чорному морі та нападів на комерційні судна. Рютте зазначив, що Альянс зміцнив східний фланг системами протидії дронам і коригуватиме заходи стримування та оборони за потреби.

За два дні до цього схожі інциденти трапилися з двома вантажними суднами поблизу вод Болгарії, на останньому чинному торговельному маршруті України. Румен Радев зазначив, що наразі прямих доказів причетності РФ немає і фахівці шукають уламки безпілотників, проте наслідки нападів вигідні Москві, оскільки Україна не має жодної логіки атакувати власні судна й екіпажі.

Оцінки військових експертів

Колишній адмірал ВМС Румунії та військовий аналітик Санду Валентин Матей зазначив, що атаки в територіальних водах країни НАТО є прямою ескалацією, грубим порушенням суверенітету держави Альянсу та міжнародного морського права. За його словами, удари дронів поступово зміщувалися від району порту Одеси до виключної економічної зони Румунії, далі — до маршрутів поблизу Болгарії, дійшовши зрештою безпосередньо до вод Румунії.

Аналітик з морської безпеки консалтингової агенції "Ambrey" Томас Алекса підкреслив, що ураження суден у зоні НАТО формує серйозний додатковий рівень загроз для цивільних суден, які працюють у цьому регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США уразили танкери тіньового флоту Росії. Три з п'яти нафтових суден, по яких 8 вересня завдали ударів військові США, безпосередньо пов'язані з російським тіньовим флотом, регулярно перевозили сировину з портів РФ і допомагали обходити встановлені міжнародні санкції.