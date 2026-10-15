Российские дроны атаковали танкеры в территориальных водах страны НАТО Румынии

В территориальных водах Румынии в Черном море вспыхнули два химических танкера в результате инцидента, который западные чиновники связывают с вероятной атакой российских беспилотников, нарушивших территорию страны Североатлантического альянса.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Пожар возник на судне "Wine Trader" под флагом Сан-Марино и танкере "Yara J" под флагом Коморских Островов, когда они находились на якорной стоянке неподалеку от Сулинского канала — ключевой водной артерии у украинской границы, ведущей к дунайским судоходным маршрутам.

По информации морской компании "Vanguard", на борту Wine Trader из 12 членов экипажа четверо находятся в безопасности, а восемь считаются пропавшими без вести, продолжается спасательная операция с участием катера и вертолета. На борту Yara J моряки самостоятельно ликвидировали возгорание, все члены экипажа невредимы.

Власти Румынии пока официально не озвучили причину инцидента, однако местные СМИ со ссылкой на должностных лиц сообщают, что по меньшей мере одно из судов получило удар дрона на фоне регулярных вторжений российских беспилотников.

Нарушение воздушного пространства и реакция НАТО

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь на четверг зафиксировало группу воздушных целей вблизи острова Змеиный, из-за чего в воздух подняли два истребителя F-18. Еще один аппарат обнаружили в воздушном пространстве юго-восточнее Сулины над румынскими территориальными водами, в связи с чем жителей приграничных зон известили об опасности около 5 часов утра. За последнюю неделю румынское военное ведомство зафиксировало по меньшей мере шесть подобных инцидентов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о проведении встречи с болгарским лидером Руменом Радевым и президентом Румынии Никушором Даном по ситуации в Черном море и нападениям на коммерческие суда. Рютте отметил, что Альянс укрепил восточный фланг системами противодействия дронам и будет корректировать меры по сдерживанию и обороне при необходимости.

За два дня до этого схожие инциденты случились с двумя грузовыми судами вблизи вод Болгарии, на последнем действующем торговом маршруте Украины. Румен Радев отметил, что пока прямых доказательств причастности РФ нет и специалисты ищут обломки беспилотников, однако последствия нападений выгодны Москве, поскольку у Украины нет никакой логики атаковать собственные суда и экипажи.

Оценки военных экспертов

Бывший адмирал ВМС Румынии и военный аналитик Санду Валентин Матей отметил, что атаки в территориальных водах страны НАТО являются прямой эскалацией, грубым нарушением суверенитета государства Альянса и международного морского права. По его словам, удары дронов постепенно смещались от района порта Одессы до исключительной экономической зоны Румынии, далее — до маршрутов вблизи Болгарии, дойдя наконец непосредственно к водам Румынии.

Аналитик по морской безопасности консалтингового агентства Ambrey Томас Алекса подчеркнул, что поражение судов в зоне НАТО формирует серьезный дополнительный уровень угроз для гражданских судов, работающих в этом регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что США поразили танкеры теневого флота России. Три из пяти нефтяных судов, по которым 8 сентября нанесли удары военные США, напрямую связанные с российским теневым флотом, регулярно перевозили сырье из портов РФ и помогали обходить установленные международные санкции.