США поразили танкеры теневого флота России: что о них известно

Три из пяти нефтяных танкеров, которые 8 сентября поразили военные США, напрямую связаны с российским теневым флотом. Они регулярно перевозили сырье из портов РФ и помогали обходить международные ограничения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка агентству "Интерфакс-Украина".

По словам чиновника, речь идет о судах Kaviz, Charminar и Riesco. Все они находятся под санкциями Украины и США, а судно Kaviz также внесено в черные списки ЕС, Великобритании, Канады и Швейцарии.

Что известно о подбитых танкерах

Каждое из трех судов являлось частью общей схемы по перевозке подсанкционного топлива:

Kaviz: заходил в российские порты Усть-Луга и Новороссийск, перевозил нефть из РФ и регулярно отключал систему навигационного отслеживания (AIS). Судно связано с компанией Fractal Marine DMCC – одним из ключевых операторов российского теневого флота;

Charminar: загружался в портах Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Санкт-Петербург. После британских санкций против оператора танкер был переведен под другое управление, но рейсы продолжились. Судно также связано с компанией иранского нефтяного магната Хоссейна Шамхани;

Riesco: транспортировал сырье двух стран и участвовал в перевалке нефти в открытом море с другими подсанкционными танкерами.

Как отметил Владислав Власюк, схемы Москвы и Тегерана тесно переплетены через совместных менеджеров, посредников и маршруты. Когда такие суда обеспечивают доходы подсанкционным странам для финансирования войны, они становятся полноценной частью инфраструктуры по обходу санкций и требуют жесткой реакции вне зависимости от официального флага.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина считает законными удары по теневому флоту России. Киев настаивает, что танкеры, возящие топливо для наполнения военного бюджета Кремля, законные цели, а не обычные гражданские суда.