США уразили танкери тіньового флоту Росії: що про них відомо

Три з п'яти нафтових танкерів, які 8 вересня уразили військові США, безпосередньо пов'язані з російським тіньовим флотом. Вони регулярно перевозили сировину з портів РФ і допомагали обходити міжнародні обмеження.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами посадовця, ідеться про судна Kaviz, Charminar та Riesco. Усі вони перебувають під санкціями України та США, а судно Kaviz також внесено до чорних списків ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Що відомо про підбиті танкери

Кожне з трьох суден було частиною спільної схеми з перевезення підсанкційного палива:

Kaviz: заходив у російські порти Усть-Луга та Новоросійськ, перевозив нафту з РФ і регулярно вимикав систему навігаційного відстеження (AIS). Судно пов'язане з компанією Fractal Marine DMCC — одним із ключових операторів російського тіньового флоту;

Charminar: завантажувався в портах Усть-Луга, Приморськ, Висоцьк і Санкт-Петербург. Після британських санкцій проти оператора танкер перевели під інше управління, але рейси продовжилися. Судно також пов'язане з компанією іранського нафтового магната Хоссейна Шамхані;

Riesco: транспортував сировину обох країн та брав участь у перевалці нафти у відкритому морі з іншими підсанкційними танкерами.

Як наголосив Владислав Власюк, схеми Москви та Тегерана тісно переплетені через спільних менеджерів, посередників і маршрути. Коли такі судна забезпечують доходи підсанкційним країнам для фінансування війни, вони стають повноцінною частиною інфраструктури з обходу санкцій і вимагають жорсткої реакції незалежно від офіційного прапора.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна вважає законними удари по тіньовому флоту Росії. Київ наполягає, що танкери, які возять паливо для наповнення військового бюджету Кремля, є законними цілями, а не звичайними цивільними суднами.