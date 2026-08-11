США пустили на металобрухт затримані танкери під російським прапором

Уряд Сполучених Штатів продав на металобрухт два підсанкційні нафтові танкери, які були захоплені невдовзі після рейду Вашингтона у Венесуелі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на Lloyd's List.

Хто покупець суден

Покупцем танкерів стала компанія з переробки суден Global Marketing Systems (GMS) зі штаб-квартирою в Дубаї, яка оформила угоду минулого місяця. Сума контракту наразі не розголошується.

Угода включає танкер Era (попередні назви — Marinera та Bella 1) і судно Lileo (раніше відоме як Galileo та Veronica). Обидва борти будуть утилізовані на спеціалізованих майданчиках в Індії.

Генеральний директор GMS Аніл Шарма підтвердив виданню Lloyd's List факт купівлі після відповідного судового рішення.

Водночас він зазначив, що операція супроводжувалася труднощами через відсутність повної ясності щодо попередніх реальних власників суден. У компанії GMS наразі не відповіли на додатковий запит агентства Reuters.

За що США конфіскували судна Era та Lileo

У січні Берегова охорона США спільно з військовим спецпідрозділом перехопила судно Era під російським прапором на південь від Ісландії після тижневого переслідування через Атлантичний океан.

До цього танкер зміг обійти американську блокаду в Карибському басейні, створену для блокування експорту нафти з Венесуели. За даними Вашингтона, борт перевозив підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.

У той самий період у Карибському морі американські сили захопили й танкер Lileo під російським прапором, який перебував під санкціями США.

Загалом після військових дій у Венесуелі Сполучені Штати конфіскували до десяти нафтових танкерів. Як зазначають експерти, такі судна регулярно змінюють назви для уникнення ідентифікації та обходу обмежень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія збільшує "тіньовий флот" для вивезення зрідженого газу в обхід санкцій. Зокрема, один із танкерів уперше зайшов під завантаження на підсанкційний термінал у Мурманській області РФ, що підтверджує намагання Москви нарощувати експорт палива з "чорного списку" всупереч заборонам США та ЄС.