США пустили на металлолом задержанные танкеры под российским флагом

Правительство Соединенных Штатов продало на металлолом два подсанкционных нефтяных танкера, которые были захвачены вскоре после рейда Вашингтона в Венесуэле.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Lloyd's List.

Кто покупатель судов

Покупателем танкеров стала компания по переработке судов Global Marketing Systems (GMS) со штаб-квартирой в Дубае, оформившей соглашение в прошлом месяце. Сумма контракта пока не разглашается.

Соглашение включает танкер Era (предыдущие названия - Marinera и Bella 1) и судно Lileo (ранее известное как Galileo и Veronica). Оба борта будут утилизированы на специализированных площадках в Индии.

Генеральный директор GMS Анил Шарма подтвердил изданию Lloyd's List факт покупки после соответствующего судебного решения.

В то же время, он отметил, что операция сопровождалась трудностями из-за отсутствия полной ясности относительно предыдущих реальных владельцев судов. В компании GMS пока не ответили на дополнительный запрос агентства Reuters.

За что США конфисковали суда Era и Lileo

В январе Береговая охрана США совместно с военным спецподразделением перехватила судно Era под российским флагом к югу от Исландии после недельного преследования через Атлантический океан.

До этого танкер смог обойти американскую блокаду в Карибском бассейне, созданную для блокировки экспорта нефти из Венесуэлы. По данным Вашингтона, борт перевозил подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

В тот же период в Карибском море американские силы захватили и танкер Lileo под находившимся под санкциями США российским флагом.

В общей сложности после военных действий в Венесуэле Соединенные Штаты конфисковали до десяти нефтяных танкеров. Как отмечают эксперты, такие суда регулярно меняют названия во избежание идентификации и обхода ограничений.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия увеличивает "теневой флот" для вывоза сжиженного газа в обход санкций. В частности, один из танкеров впервые зашел под загрузку на подсанкционный терминал в Мурманской области РФ, что подтверждает попытки Москвы наращивать экспорт топлива из "черного списка" вопреки запретам США и ЕС.