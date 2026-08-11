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Кредиты под 10% и лимиты до 150 млн грн: правительство изменило условия финансирования аграриев

комбайн, поле
Правительство изменило условия финансирования аграриев / unspalsh

Правительство расширяет инструменты льготного кредитования и корректирует экспортное регулирование, чтобы обеспечить аграриев оборотными средствами во время осенней посевной и предотвратить вынужденную продажу зерна по заниженным ценам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики.

Ключевые изменения в кредитовании и поддержке агросектора

Общая потребность аграриев в оборотном финансировании на осень оценивается в 200 млрд грн, а весной 2027 года — в 300–350 млрд грн. Для покрытия этих нужд государство реализует ряд мер:

  • Снижение процентной ставки: по программе «5-7-9%» ставка для аграриев уменьшена с 15% до 10% (разницу покрывает государство). Льготы действуют как для новых ссуд, так и для пролонгации действующих.
  • Отмена лимита на оборотный капитал: отменены ограничения, по которым на пополнение оборотных средств можно было направлять не более 20% от суммы кредита.
  • Увеличение кредитных лимитов: на период осенней посевной максимальный объем кредита составляет 90 млн. грн., а в ноябре его планируется повысить до 150 млн. грн.
  • Повышение залогового коэффициента НБУ увеличил залоговый коэффициент для зерна с 0,4 до 0,75. Это позволит привлекать большие объемы ссуд под залог сохраненного урожая.

Экспортные цены и альтернативные маршруты

Правительство скорректировало минимальные экспортные цены на сельхозпродукцию с учетом стоимости логистики в европейские порты (например, доставка в Констанцу составляет около $170 за тонну).

Также в Минагрополитики оценивают потенциал альтернативных экспортных маршрутов через страны ЕС в 3 млн. тонн в год. Такое зерно следует исключительно транзитом в третьи страны, в частности в Алжир, Индонезию и Южную Корею.

Напомним, ранее Кабмин изменил условия кредитования аграриев по программе "5-7-9%", снизив ставку на финансирование оборотного капитала до 10% и сняв ограничения по использованию суммы кредита.

Автор:
Максим Кольц

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