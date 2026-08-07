Из-за российских ударов Украине может не хватить хранилищ для зерна

Украина уже в ноябре может столкнуться с критическим дефицитом мощностей для хранения зерна из-за систематических российских ударов по портовой инфраструктуре и остановки трех глубоководных портов, через которые проходило более 90% украинского агроэкспорта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам заместителя министра экономики и окружающей среды Дениса Башлыка, только с начала года Россия нанесла более 180 ударов по портовой инфраструктуре Большой Одессы.

Из-за остановки портов Украина нуждается в дополнительных решениях для временного хранения урожая и поддержки экспорта агропродукции.

Во время встречи с представителями Посольства Норвегии украинская сторона подняла вопрос поставки агропроизводителям зерновых рукавов для временного хранения урожая.

Также стороны договорились расширить сотрудничество по гуманитарному разминированию сельскохозяйственных земель, развитию логистической инфраструктуры, поставке агротехники, глубокой переработке агропродукции, климатически ориентированному земледелию и привлечению инвестиций.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.