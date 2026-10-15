Між Україною та Молдовою добудовують тимчасовий міст через Дністер: що вже зробили (ФОТО)

Група компаній Autostrada завершує роботи в руслі Дністра з будівництва тимчасового мосту між Україною та Молдовою.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Autostrada.

Зазначається, що спорудження тимчасового мосту через Дністер між Україною та Молдовою переходить до нового етапу. Будівельники завершують роботи в молдовській частині русла та виходять із будівництвом безпосередньо на берег.

Тимчасовий міст зводять у напрямку майбутнього міжнародного пункту пропуску "Ямпіль – Косеуць". Щоб відкрити рух до кінця року, будівництво ведеться цілодобово.

Яким буде новий міст

Як розповіли в Autostrada, загальна довжина споруди становитиме 276 метрів. Наразі вже збудовано 180 метрів мосту та встановлено 15 із 24 металевих опор. Кожна опора складається з восьми трубчастих елементів і трьох льодорізів, які захищатимуть конструкцію від льодових навантажень.

Проїзна частина тимчасового мосту проходитиме приблизно на висоті 11 метрів над рівнем Дністра. Прогонову будову формують з металевих балок та залізобетонних плит. На поверхні плит передбачена спеціальна насічка, яка забезпечуватиме краще зчеплення коліс із покриттям.

Паралельно компанія активно працює на підходах до тимчасового мосту. З українського боку завершують будівництво близько 3 км нової під’їзної дороги. Наступним етапом передбачено облаштування з’їзду на молдовському березі та приєднання тимчасового мосту до існуючої дорожньої мережі Молдови.

Важливість мосту Ямпіль – Косеуць для логістики

Після відкриття тимчасового переходу Вінниччина отримає пряме транспортне сполучення з молдовським містом Сороки. Це сприятиме стабільному та динамічному пасажиропотоку через українсько-молдовський кордон, який цьогоріч демонструє найвищі темпи приросту кількості перетинів.

Зокрема, упродовж червня-серпня 2026 року на кордоні України та Молдови зафіксовано близько 2,25 млн перетинів – на 12,9% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. В умовах воєнного стану новий маршрут також стане додатковим напрямком для стабільної прикордонної та міжнародної логістики.

Раніше повідомлялося, що уряд виділив 718 мільйонів гривень на забезпечення транспортного сполучення Одеської області та з Молдовою.

Водночас тимчасовий міст створить необхідні умови для відновлення будівництва міжнародного мостового переходу через Дністер довжиною 1 309 метрів. Реалізацію цього масштабного проєкту Autostrada розпочала у 2021 році, однак із початком повномасштабної війни роботи були призупинені.

Нагадаємо, будівельна компанія Autostrada продовжує виконання робіт на всіх своїх об’єктах згідно із затвердженими графіками, попри нещодавню зупинку державного фінансування.