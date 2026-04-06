718 млн грн витратять з бюджету на забезпечення транспортного сполучення з Молдовою та в Одеській області

Уряд виділив 718 мільйонів гривень на забезпечення транспортного сполучення з південно-західною частиною Одеської області та з Молдовою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що це дасть можливість підтримати безперебійну логістику як всередині регіону, так і з забезпечити міжнародні перевезення вантажів та пасажирів з Молдовою та Румунією.

Рішення дає можливість забезпечити альтернативні шляхи біля мосту у населеному пункті Маяки, що був пошкоджений наприкінці 2025 року внаслідок російських обстрілів. Споруда є ключовою логістичною артерією півдня Одещини.

Що планують зробити

У Мінінфраструктури зауважили, що планується створити резервні рішення у районі мосту в Маяках, що дозволить сформувати додаткові логістичні маршрути і зменшити вразливість критичної інфраструктури.

Крім того, у рішенні йдеться про облаштування мостового переходу на пункті пропуску “Ямпіль – Косеуць” у Вінницькій області.

Передбачено спорудження окремих інфраструктурних рішень, які забезпечать створення резервного автомобільного сполучення та посилять стійкість транспортно-логістичного сполучення не лише з Молдовою, а й у напрямку портів Дунайського регіону.

Раніше Україна та Молдова домовилися про відкриття нового пункту пропуску, який працюватиме цілодобово для пасажирського та вантажного сполучення.