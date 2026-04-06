Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

50,69

50,42

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

718 млн грн витратять з бюджету на забезпечення транспортного сполучення з Молдовою та в Одеській області

Автомобільний міст у селі Маяки. Фото: izmacity.com

Уряд виділив 718 мільйонів гривень на забезпечення транспортного сполучення з південно-західною частиною Одеської області та з Молдовою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Зазначається, що це дасть можливість підтримати безперебійну логістику як всередині регіону, так і з забезпечити міжнародні перевезення вантажів та пасажирів з Молдовою та Румунією.

Рішення дає можливість забезпечити альтернативні шляхи біля мосту у населеному пункті Маяки, що був пошкоджений наприкінці 2025 року внаслідок російських обстрілів. Споруда є ключовою логістичною артерією півдня Одещини.

Що планують зробити

У Мінінфраструктури зауважили, що планується створити резервні рішення у районі мосту в Маяках, що дозволить сформувати додаткові логістичні маршрути і зменшити вразливість критичної інфраструктури.

Крім того, у рішенні йдеться про облаштування мостового переходу на пункті пропуску “Ямпіль – Косеуць” у Вінницькій області.

Передбачено спорудження окремих інфраструктурних рішень, які забезпечать створення резервного автомобільного сполучення та посилять стійкість транспортно-логістичного сполучення не лише з Молдовою, а й у напрямку портів Дунайського регіону.

Раніше Україна та Молдова домовилися про відкриття нового пункту пропуску, який працюватиме цілодобово для пасажирського та вантажного сполучення.

Автор:
Світлана Манько