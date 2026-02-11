Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,09

+0,06

EUR

51,25

+0,13

Готівковий курс:

USD

43,17

43,10

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На кордоні з Молдовою з’явиться новий міжнародний пункт пропуску

Україна відкриє ще один цілодобовий пункт пропуску
Україна відкриє ще один цілодобовий пункт пропуску

10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну. У межах візиту було підписано протокол щодо переміщення осіб і вантажів через спільний державний кордон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Клименка.

Також у переговорах взяла участь міністерка внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаіл-Нікітін.

Документ передбачає доповнення до міжурядової угоди 1997 року про пункти пропуску. Сторони офіційно включили до переліку міжнародних автомобільних ще один пункт пропуску, який працюватиме цілодобово для пасажирського та вантажного сполучення.

Підписаний протокол створює правову основу для відкриття нового пункту та дозволяє передбачити необхідне фінансування в Державному бюджеті України. Облаштування інфраструктури вже триває, з українського боку проєкт реалізує Агентство відновлення.

Очікується, що запуск пункту пропуску забезпечить:

  • збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;
  • ефективніший експорт та імпорт через територію Молдови і Румунії;
  • посилення ініціативи "Шляхи солідарності";
  • зменшення навантаження на інші прикордонні переходи.

За словами Клименка, в умовах війни кордон виконує не лише контрольну функцію, а й є елементом логістики, економічної стійкості та підтримки громадян. Підписані домовленості мають стратегічне значення для обох країн як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Додамо, цього року у міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні розпочали пропуск пішоходів і велосипедистів. 

Автор:
Тетяна Гойденко