На кордоні з Молдовою з’явиться новий міжнародний пункт пропуску

10 лютого міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з урядовою делегацією Республіки Молдова на чолі з прем’єр-міністром Александру Мунтяну. У межах візиту було підписано протокол щодо переміщення осіб і вантажів через спільний державний кордон.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Клименка.

Також у переговорах взяла участь міністерка внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаіл-Нікітін.

Документ передбачає доповнення до міжурядової угоди 1997 року про пункти пропуску. Сторони офіційно включили до переліку міжнародних автомобільних ще один пункт пропуску, який працюватиме цілодобово для пасажирського та вантажного сполучення.

Підписаний протокол створює правову основу для відкриття нового пункту та дозволяє передбачити необхідне фінансування в Державному бюджеті України. Облаштування інфраструктури вже триває, з українського боку проєкт реалізує Агентство відновлення.

Очікується, що запуск пункту пропуску забезпечить:

збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;

ефективніший експорт та імпорт через територію Молдови і Румунії;

посилення ініціативи "Шляхи солідарності";

зменшення навантаження на інші прикордонні переходи.

За словами Клименка, в умовах війни кордон виконує не лише контрольну функцію, а й є елементом логістики, економічної стійкості та підтримки громадян. Підписані домовленості мають стратегічне значення для обох країн як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі.

Додамо, цього року у міжнародному пункті пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецьке" на українсько-словацькому кордоні розпочали пропуск пішоходів і велосипедистів.