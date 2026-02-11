Запланована подія 2

На границе с Молдовой появится новый международный пункт пропуска

10 февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с правительственной делегацией Республики Молдова во главе с премьер-министром Александром Мунтяном. В рамках визита был подписан протокол о перемещении лиц и грузов через общую государственную границу.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Клименко.

Также в переговорах приняла участие министерша внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин.

Документ предусматривает дополнение к межправительственному соглашению 1997 г. о пунктах пропуска. Стороны официально включили в список международных автомобильных еще один пункт пропуска, который будет работать круглосуточно для пассажирского и грузового сообщения.

Подписанный протокол создает правовую основу для открытия нового пункта и разрешает предусмотреть необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины. Обустройство инфраструктуры уже идет, с украинской стороны проект реализует Агентство восстановления.

Ожидается, что запуск пункта пропуска обеспечит:

  • увеличение пропускной способности грузовых перевозок;
  • более эффективный экспорт и импорт через территорию Молдовы и Румынии;
  • усиление инициативы "Пути солидарности";
  • уменьшение погрузки на другие пограничные переходы.

По словам Клименко, в условиях войны граница выполняет не только контрольную функцию, но и является элементом логистики, экономической устойчивости и поддержки граждан. Подписанные договоренности имеют стратегическое значение для обеих стран как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Добавим, в этом году в международном пункте пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" на украинско-словацкой границе приступили к пропуску пешеходов и велосипедистов.

Автор:
Татьяна Гойденко