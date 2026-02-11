- Категория
На границе с Молдовой появится новый международный пункт пропуска
10 февраля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел встречу с правительственной делегацией Республики Молдова во главе с премьер-министром Александром Мунтяном. В рамках визита был подписан протокол о перемещении лиц и грузов через общую государственную границу.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Клименко.
Также в переговорах приняла участие министерша внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Никитин.
Документ предусматривает дополнение к межправительственному соглашению 1997 г. о пунктах пропуска. Стороны официально включили в список международных автомобильных еще один пункт пропуска, который будет работать круглосуточно для пассажирского и грузового сообщения.
Подписанный протокол создает правовую основу для открытия нового пункта и разрешает предусмотреть необходимое финансирование в Государственном бюджете Украины. Обустройство инфраструктуры уже идет, с украинской стороны проект реализует Агентство восстановления.
Ожидается, что запуск пункта пропуска обеспечит:
- увеличение пропускной способности грузовых перевозок;
- более эффективный экспорт и импорт через территорию Молдовы и Румынии;
- усиление инициативы "Пути солидарности";
- уменьшение погрузки на другие пограничные переходы.
По словам Клименко, в условиях войны граница выполняет не только контрольную функцию, но и является элементом логистики, экономической устойчивости и поддержки граждан. Подписанные договоренности имеют стратегическое значение для обеих стран как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Добавим, в этом году в международном пункте пропуска "Ужгород - Вышнее Немецкое" на украинско-словацкой границе приступили к пропуску пешеходов и велосипедистов.