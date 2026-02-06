Зимнее ненастье остановило оформление грузов на границе с Молдовой

Из-за гололеда в пунктах пропуска на украинско-молдавской границе временно не оформляются грузовые авто.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

Из-за ухудшения погодных условий и гололеда временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и "Тудора".

Водителей и перевозчиков просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов, говорится в сообщении.

Обновлено: 14.20 Государственная пограничная служба Украины сообщила, что также ограничения действуют в Черновицкой области на пунктах пропуска "Росошани - Бричень", "Сокиряне - Окница" и "Мамалига - Кривая".

Также временно остановлен пропуск грузового транспорта в Винницкой области в пункте пропуска "Отач" (смежный украинский пункт "Могилев-Подольский"), отмечает пресс-служба.

ГНСУ рекомендует водителям и перевозчикам заблаговременно корректировать маршруты и учитывать эти ограничения при планировании поездок.

