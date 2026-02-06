Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Тип
Обновлено
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Зимнее ненастье остановило оформление грузов на границе с Молдовой

инвестиции, лицензии, Кабмин
Грузовики не оформляются в пунктах пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" и "Тудора" / Pixabay

Из-за гололеда в пунктах пропуска на украинско-молдавской границе временно не оформляются грузовые авто.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

Из-за ухудшения погодных условий и гололеда временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" и "Тудора".

Водителей и перевозчиков просят учитывать эти ограничения при планировании маршрутов, говорится в сообщении.

Обновлено: 14.20 Государственная пограничная служба Украины сообщила, что также ограничения действуют в Черновицкой области на пунктах пропуска "Росошани - Бричень", "Сокиряне - Окница" и "Мамалига - Кривая".

Также временно остановлен пропуск грузового транспорта в Винницкой области в пункте пропуска "Отач" (смежный украинский пункт "Могилев-Подольский"), отмечает пресс-служба.

ГНСУ рекомендует водителям и перевозчикам заблаговременно корректировать маршруты и учитывать эти ограничения при планировании поездок.

Напомним, в течение первого месяца 2026 года таможенными органами было выявлено 799 нарушений таможенных правил. Общая стоимость предметов по этим делам составила 361 млн. грн. По сравнению с январем прошлого года количество нарушений выросло на 8%, а их стоимость - на 23%.

Автор:
Ольга Опенько