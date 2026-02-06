Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Категорія
Новини
Дата публікації
Зимова негода зупинила оформлення вантажів на кордоні з Молдовою

інвестиції, ліцензії, Кабмін
Вантажівки не оформляють у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора" / Pixabay

Через ожеледицю у пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні тимчасово не оформляють вантажні авто. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби.

Через погіршення погодних умов та ожеледицю тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора".

Водіїв і перевізників просять враховувати ці обмеження під час планування маршрутів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом першого місяця 2026 року митними органами було виявлено 799 порушень митних правил. Загальна вартість предметів у цих справах сягнула 361 млн грн. Порівняно з січнем минулого року, кількість порушень зросла на 8%, а їхня вартість - на 23%.

Автор:
Ольга Опенько