Зимова негода зупинила оформлення вантажів на кордоні з Молдовою
Через ожеледицю у пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні тимчасово не оформляють вантажні авто.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби.
Через погіршення погодних умов та ожеледицю тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора".
Водіїв і перевізників просять враховувати ці обмеження під час планування маршрутів, йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом першого місяця 2026 року митними органами було виявлено 799 порушень митних правил. Загальна вартість предметів у цих справах сягнула 361 млн грн. Порівняно з січнем минулого року, кількість порушень зросла на 8%, а їхня вартість - на 23%.