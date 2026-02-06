Зимова негода зупинила оформлення вантажів на кордоні з Молдовою

Через ожеледицю у пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні тимчасово не оформляють вантажні авто.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної прикордонної служби.

Через погіршення погодних умов та ожеледицю тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у пунктах пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" та "Тудора".

Водіїв і перевізників просять враховувати ці обмеження під час планування маршрутів, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом першого місяця 2026 року митними органами було виявлено 799 порушень митних правил. Загальна вартість предметів у цих справах сягнула 361 млн грн. Порівняно з січнем минулого року, кількість порушень зросла на 8%, а їхня вартість - на 23%.