Ремонт пішохідного мосту в Ужгороді оцінили у 55,5 млн грн: що відомо про тендер та роботи

Департамент міської інфраструктури Ужгородської міської ради оголосив повторний тендер на капітальний ремонт пішохідного мосту, який з’єднує площі Театральну та Шандора Петефі. Очікувана вартість робіт становить 55,5 млн грн.

Про це інформує Dilo з посиланням на тендер на Prozzoro.

Міст планують ремонтувати повторно

Згідно з тендерною документацією, майбутній підрядник має завершити всі роботи до 31 грудня 2027 року.

Це вже друга спроба міської влади провести закупівлю для ремонту мосту. У вересні участь у торгах взяла одеська компанія "Альянс-Еко Трейдинг груп", яка претендувала на підряд із аналогічною очікуваною вартістю. Однак її пропозицію відхилили через невідповідність вимогам технічної специфікації.

У міськраді повідомили, що підготовку проєктно-кошторисної документації для ремонту мосту розпочали ще у 2020 році. Водночас реалізацію проєкту відкладали з різних причин, зокрема через початок повномасштабної війни.

У 2026 році Департамент міської інфраструктури скоригував проєктно-кошторисну документацію у зв’язку зі змінами законодавства щодо кошторисних норм. За даними міськради, станом на 28 липня 2026 року загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах перевищувала 72,29 млн грн.

Що передбачає ремонт мосту

Згідно з тендерною документацією, роботи охоплюватимуть укріплення фундаментів і ремонт опор мосту, заміну мостового полотна, облаштування систем водовідведення та зовнішнього освітлення.

Також проєкт передбачає нанесення розмітки для спільного руху пішоходів і велосипедистів.

Нагадаємо, на Житомирщині тривають роботи з реконструкції ділянок автомобільної дороги Н-03 Житомир - Чернівці. Зокрема, капітально ремонтують міст через річку Ібр, облаштовують підпірні стінки та оновлюють дорожнє покриття.

Міст, збудований понад 60 років тому, є частиною дорожньої інфраструктури, яку оновлюють у межах реконструкції траси.