На Житомирщині реконструюють міст, збудований понад 60 років тому: як тривають роботи

На Житомирщині триває реконструкція ділянок дороги Н-03 Житомир — Чернівці. У межах робіт капітально ремонтують міст через річку Ібр, зводять підпірні стінки та облаштовують дорожнє покриття.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Ремонт дороги Н-03

Міст через Ібр збудували на початку 1960-х років. Відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Через збільшення навантаження на дорогу та значний знос штучної споруди переправа через водойму перестала відповідати вимогам безпеки.

Наразі на об’єкті демонтують окремі елементи мосту та готують його до влаштування нового фундаменту. Зокрема, передбачене влаштування буронабивних бетонних паль.

Паралельно на ділянках реконструкції облаштовують шари дорожнього одягу. Роботи включають влаштування дренажного шару зі щебеню, укладання георешітки для армування шарів покриття, суцільне асфальтування та встановлення бордюрів.

У зв’язку з реконструкцією автомобільної дороги Н-03 ділянка між населеними пунктами Чуднів та Любар перекрита. Для транспорту організовано об’їзд.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну роботи з будівництва та капітального ремонту автомобільних доріг і штучних споруд були призупинені. Зокрема, зупинили будівництво шляхопроводу на дорозі Н-03 Житомир — Чернівці та підходів до нього.

Водночас завершення реконструкції цієї дороги має важливе значення для забезпечення сталого транспортного сполучення між трьома областями, а також із кордоном із Молдовою.

Для продовження робіт проєктно-кошторисну документацію скоригували з урахуванням змін вартості матеріалів і послуг та провели нові закупівлі. Будівельні роботи на об’єкті відновили у травні 2026 року.

Нагадаємо, на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин, яка веде до пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ", завершили масштабний ремонт дорожнього покриття. Роботи тривали менше ніж три місяці.