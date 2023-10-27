- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Пусковая установка для ПВО и ракеты. Германия передала Украине новую помощь
Сегодня, 27 октября, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T, ракеты к IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.
Об этом пишет пресс-служба правительства Германии.
Правительство страны отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро против 2 миллиарда евро на 2022 год.
Согласно сообщению, в пакет вошли:Подписывайтесь на наш YouTube канал
- ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
- ракеты к IRIS-T;
- РЛС TRML-4D;4 БТР (название неизвестно);
- 4 танковых тягача HX81;
- 4 танковых прицепа;
- 6 машин пограничной охраны;
- 8 БпЛА Vector;
- 5 надводных дронов;
- 4 контрбатарейных радаров GO 12;
- кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
-
10 тысяч защитных очков.
Напомним, 2 октября стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включавший в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Эта помощь оказана в рамках борьбы против российской агрессии.
17 августа Украина получила от Германии пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч боеприпасов.