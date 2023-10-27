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Пусковая установка для ПВО и ракеты. Германия передала Украине новую помощь

Пусковая установка для ПВО и ракеты. Германия передала Украине новую помощь
Германия передала Украине пусковую установку ЗРК IRIS-T. Коллаж: delo.ua

Сегодня, 27 октября, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T, ракеты к IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

Об этом пишет пресс-служба правительства Германии.

Правительство страны отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро против 2 миллиарда евро на 2022 год.

Согласно сообщению, в пакет вошли:

  • ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);
  • ракеты к IRIS-T;
  • РЛС TRML-4D;4 БТР (название неизвестно);
  • 4 танковых тягача HX81;
  • 4 танковых прицепа;
  • 6 машин пограничной охраны;
  • 8 БпЛА Vector;
  • 5 надводных дронов;
  • 4 контрбатарейных радаров GO 12;
  • кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;
  • 10 тысяч защитных очков.

Напомним, 2 октября стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включавший в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Эта помощь оказана в рамках борьбы против российской агрессии.

17 августа Украина получила от Германии пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч боеприпасов.

Автор:
Татьяна Гойденко