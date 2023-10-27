Пусковая установка для ПВО и ракеты. Германия передала Украине новую помощь

Сегодня, 27 октября, Германия передала Украине новый пакет военной помощи, куда вошла пусковая установка ЗРК IRIS-T, ракеты к IRIS-T, боеприпасы и бронетранспортеры.

Об этом пишет пресс-служба правительства Германии.

Правительство страны отметило, что в этом году Украина получила от Берлина военной помощи на 5,4 млрд евро против 2 миллиарда евро на 2022 год.

Согласно сообщению, в пакет вошли:

ЗРК IRIS-T SLM (дальнего радиуса действия);

ракеты к IRIS-T;

РЛС TRML-4D;4 БТР (название неизвестно);

4 танковых тягача HX81;

4 танковых прицепа;

6 машин пограничной охраны;

8 БпЛА Vector;

5 надводных дронов;

4 контрбатарейных радаров GO 12;

кассетные боеприпасы M26 для HIMARS;

10 тысяч защитных очков.



Напомним, 2 октября стало известно, что Украина получила новый пакет военной помощи от Германии, включавший в себя защитные очки, терминалы спутниковой связи и танковые тягачи. Эта помощь оказана в рамках борьбы против российской агрессии.

17 августа Украина получила от Германии пусковые ЗРК IRIS-T и около 5 тысяч боеприпасов.