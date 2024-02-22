Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ

Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). До нього увійдуть боєприпаси для артилерії і ППО та безпілотники.

Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.

Зазначається, що у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.

Крім того, Данія передасть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники.

До нового пакету військової допомоги також увійдуть радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

Як підкреслили в Міноборони, це вже 15-й пакет військової допомоги Україні від Данії.

Допомога Україні від Данії

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також вона закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.

У грудні 2023 року Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.

Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.

За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько $3 млрд.

24 січня стало відомо, що Данія виділяє 91 мільйон датських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та ІТ-галузі України.

Крім того, Данія взяла шефство над відбудовою Миколаївщини – у 2023 році на відновлення цього регіону було виділено понад $100 млн, а у січні 2024 року було оголошено про надання чергового пакету допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 млн.