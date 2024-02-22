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Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні: що отримають ЗСУ
Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон (близько 228 мільйонів євро). До нього увійдуть боєприпаси для артилерії і ППО та безпілотники.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Данії.
Зазначається, що у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.
Крім того, Данія передасть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
До нового пакету військової допомоги також увійдуть радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.
Як підкреслили в Міноборони, це вже 15-й пакет військової допомоги Україні від Данії.
Допомога Україні від Данії
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також вона закликала країни Європи передати Україні боєприпаси та системи ППО, оскільки вони їй зараз потрібніші.
У грудні 2023 року Фредеріксен анонсувала, що її країна виділить допомогу на €1 млрд, до якої, в разі погодження парламентом, увійдуть танки, дрони, боєприпаси, а також винищувачі F-16.
Україна може отримати від Данії перші шість літаків F-16 орієнтовно у другому кварталі-2024, хоча попередньо очікувалось, що винищувачі будуть передані нашій країні на початку цього року.
За даними Міністерства економіки України, загальний обсяг військової допомоги, яку Копенгаген надав із початку війни, становить близько $3 млрд.
24 січня стало відомо, що Данія виділяє 91 мільйон датських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та ІТ-галузі України.
Крім того, Данія взяла шефство над відбудовою Миколаївщини – у 2023 році на відновлення цього регіону було виділено понад $100 млн, а у січні 2024 року було оголошено про надання чергового пакету допомоги для відбудови Миколаєва на понад $21 млн.