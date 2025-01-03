В Україні цьогоріч планують виготовити 30 000 далекобійних дронів і 3000 ракет – Шмигаль

Цього року в Україні затверджено рекордний бюджет у розмірі 2,230 трлн гривень, спрямований на забезпечення армії та зміцнення оборонної промисловості. Згідно з планами, в країні планується виготовити 30 тисяч далекобійних дронів та 3 тисячі ракет.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на першому засідання уряду у 2025 році.

Розвиток оборонної промисловісті в 2025 році

В 2025 році заплановано виготовити щонайменше 30 тис. далекобійних дронів. Українські підприємства також планують виробити близько 3 тис. крилатих ракет та ракет-дронів.

За словами Шмигаля, видатки на озброєння та військову техніку цього року становитимуть щонайменше 739 мдрд гривень. Плани вітчизняних підприємств оборонно-промислового комплексу передбачають нарощування виробничих спроможностей до 30 млрд доларів.

У межах проєкту "Зброя перемоги" буде запущено довготривалі контракти з виробниками на 3-5 років, зазначив він.

Окрім цього, голова уряду наголосив, що Україна буде розвивати "данську модель", за якою партнери купують зброю в українського ОПК для потреб української армії. На 2025 рік очікується залучення понад 1 мільярд доларів.

У сфері безпеки особливу увагу буде приділено розвитку системи укриттів за фінською моделлю. Це державно-приватне партнерство, яке передбачає створення великої мережі надійних укриттів для забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, що Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн ( на фінансування оборонно-промислового комплексу. Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок.

Додамо, у грудні Україна отримала понад 9,2 млрд доларів зовнішньої бюджетної допомоги, що стало найбільшим місячним показником в історії країни.