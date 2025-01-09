США оголосили нову допомогу Україні на $500 млн

9 січня Сполучені Штати оголосили про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Він буде останнім за президентства Джо Байдена.

Про це оголосив міністр оборони США Ллойд Остін під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Новий пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, боєприпасів класу "повітря-земля" та інше обладнання для підтримки українських F-16.

"Боротьба України має значення для всіх нас. Як я сказав тут, у Рамштайні, під час нашої першої зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна це виклик для звільнення людей всюди. І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну для самооборони. І це одна з найбільших причин нашого часу", - зазначив Остін.

Додамо, що на засіданні був присутній і президент Володимир Зеленський, який виступив з промовою.

30 грудня Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму майже 2,5 мільярда доларів. Він підкреслив, що цей крок є частиною зобов’язань Сполучених Штатів підтримувати український народ у боротьбі за незалежність та свободу від російської агресії.

Нагадаємо, 13 грудня, тобто лише тиждень тому, Сполучені Штати оголосили про 72-й пакет військової допомоги Україні вартістю $500 мільйонів, спрямований на підтримку українських сил у боротьбі з російською агресією.

Варто зауважити, що новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації. NBC News також зазначає, що Трамп не став брати на себе зобов'язання щодо збереження ролі США в НАТО. Втім, він підкреслив, що він збереже роль Америки в НАТО, якщо учасники "будуть платити за своїми рахунками".