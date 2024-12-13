США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів

Сполучені Штати оголосили про 72-й пакет військової допомоги Україні вартістю $500 мільйонів, спрямований на підтримку українських сил у боротьбі з російською агресією.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

До нового пакета увійшли:

боєприпаси для систем HIMARS та артилерії (155 мм і 105 мм);

протирадіаційні ракети HARM;

системи боротьби з безпілотниками (c-UAS);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

ракети TOW;

мінно-стійкі машини MRAP, легкові тактичні автомобілі та інше обладнання.

Окрім озброєння, Україна отримає захисне обладнання для хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту, гранати, навчальне спорядження, підривне обладнання, запасні частини та послуги з навчання й транспорту.

"Ми продовжимо надавати додаткові пакети допомоги до завершення роботи цієї адміністрації", – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

Допомогу надала і Литва

Чергову військову допомогу Україні надала і Литва. Цього тижня в Україну прибудуть причепи до гусеничної техніки, боєприпаси та боєприпаси, повідомляє литовське міністерство оборони.

У відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155 мм, бронетехніку М113, системи боротьби з безпілотниками, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета «Карл Густав», дистанційного підриву. системи РАЙЗ-1, генератори, навантажувачі, причепи, відкидні ліжка та ін.

З початку війни Литва надала Україні військову підтримку на понад 721 млн. євро. Загальна підтримка Литви Україні є довгостроковою і перевищила півтора мільярда євро.

Нагадаємо, 7 грудня Reuters писало, що Сполучені Штати оприлюднили черговий пакет допомоги Україні вартістю 988 мільйонів доларів США. Кошти будуть спрямовані на закупівлю боєприпасів для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), а також безпілотники та запчастини для обслуговування артилерійської техніки.