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Дефицит кадров в Украине: в каких отраслях больше всего не хватает работников

учитель
Больше всего не хватает работников образования. Фото: Depositphotos

В 2024 году Украина столкнулась с острым дефицитом кадров, особенно в сфере образования, где не хватало около 25 тысяч работников. Значительный дефицит наблюдался в перерабатывающей промышленности и сфере размещения и питания.

Об этом "Радио Свобода" рассказали в Государственном центре занятости.

По состоянию на 19 февраля 2025 года на ресурсе "Единый портал вакансий", объединяющем данные Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов для поиска работы, размещалось 217 тысяч вакансий. Средний размер заработной платы в вакансиях на портале составляет 23 тысяч гривен.

Отмечается, что в январе 2025 года наиболее ощутимый дефицит кадров снова был в сфере образования. Речь идет о 1,5 тысячах человек, в частности, в дошкольном образовании – 800 человек.

По словам заместителя директора Государственного центра занятости Станислава Павленко, основными причинами дефицита кадров является сокращение предложения рабочей силы в результате военных действий, миграции населения, призыва мужчин и женщин на военную службу.

"Из-за существенных изменений в экономике обостряется структурная безработица. За многими профессиями наблюдается острый дефицит кадров, при этом имеющиеся соискатели работы не обладают необходимыми умениями и навыками. Кроме того, из-за призыва мужчин на военную службу, усложняется укомплектование рабочих мест, на которых традиционно работал".

Он добавил, что если к началу войны в структуре безработных женщины составляли 55%, то сегодня доля женщин выросла до 81%.

Напомним, ситуация на рынке труда в Украине остается сложной. Все сферы экономической деятельности сталкиваются с дефицитом кадров, а наиболее   востребованными сейчас рабочие профессии.

Как сообщалось, уровень официальной безработицы в Украине сократился и в конце 2024 года достиг исторического минимума. В декабре количество зарегистрированных безработных составило 94,2 тысячи, из них 75,8 тысяч (80%) – женщины.

Автор:
Татьяна Бессараб