Дефіцит кадрів в Україні: в яких галузях найбільше бракує працівників

У 2024 році Україна зіткнулася з гострим дефіцитом кадрів, особливо у сфері освіти, де бракувало близько 25 тисяч працівників. Також значний дефіцит спостерігався у переробній промисловості та сфері розміщення і харчування.

Про це Радіо Свобода розповіли у Державному центрі зайнятості.

Станом на 19 лютого 2025 року на ресурсі "Єдиний портал вакансій", який об’єднує дані Державної служби зайнятості та шести провідних українських сайтів для пошуку роботи, розміщувалося 217 тисяч вакансій. Середній розмір заробітної плати у вакансіях на порталі становить 23 тисячі гривень.

Наголошується, що у січні 2025 року найбільш відчутний дефіцит кадрів знову був у сфері освіти. Йдеться про 1,5 тисячі осіб, зокрема, у дошкільній освіті – 800 людей.

За словами заступника директора Державного центру зайнятості Станіслава Павленка, основними причинами дефіциту кадрів є скорочення пропозиції робочої сили внаслідок воєнних дій, міграції населення, призову чоловіків та жінок на військову службу.

"Через суттєві зміни в економіці загострюється структурне безробіття. За багатьма професіями спостерігається гострий дефіцит кадрів, при цьому наявні шукачі роботи не володіють необхідними уміннями та навичками. Крім того, через призов чоловіків на військову службу, ускладняється укомплектування робочих місць, на яких традиційно працювали чоловіки", – каже Павленко.

Він додав, що якщо до початку війни у структурі безробітних жінки становили 55%, то сьогодні частка жінок зросла до 81%.

Нагадаємо, ситуація на ринку праці в Україні залишається складною. Всі сфери економічної діяльності стикаються з дефіцитом кадрів, а найбільш затребуваними наразі є робітничі професії.

Як повідомлялося, рівень офіційного безробіття в Україні скоротився і наприкінці 2024 року досяг історичного мінімуму. У грудні кількість зареєстрованих безробітних становила 94,2 тисячі, з них 75,8 тисячі (80%) – жінки.