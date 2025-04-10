Квартиры на вторичке дорожают даже в прифронтовых регионах

В апреле квартиры на вторичном рынке недвижимости начали дорожать. В первом квартале 2025 года цены росли почти во всех регионах страны, даже в прифронтовых и наиболее обстреливаемых.

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Средние цены на квартиры в Украине растут, но тройка лидеров с самой дорогой недвижимостью остается неизменной. По стоимости готового жилья Ужгород быстро догоняет Львов и Киев, Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск сохраняют самую низкую стоимость жилья среди условно безопасных регионов страны.

Несмотря на общий рост цен, в большинстве регионов Украины индекс доступности жилья становится более благоприятным – соотношение средней стоимости квартир и уровня средней зарплаты снижается.

В целом, как свидетельствуют данные ЛУН, в первом квартале 2025 года украинская вторичка оживилась. Квартиры начали дорожать почти во всех регионах страны, даже в прифронтовых и наиболее обстреливаемых.

За полгода в Днепре, Харькове и Одессе средняя стоимость 1-комнатных увеличилась на 3%, 5% и 10%.

Наибольший рост за квартал зафиксирован в Ужгороде (16%), где средняя однокомнатная стоимость за полгода выросла аж на 16% и достигла отметки $64 тысяч, а также в Житомире (13%).

Больше всего подорожали квартиры в Закарпатье. Инфографика: ЛУН

В тройке лидеров стоимости готового жилья произошли некоторые перемены. В сегменте 1-комнатных квартир лидирует Львов, а Киев уступил второе место Ужгороду.

В столице средняя стоимость 1-комнатной за этот же период выросла на 5% и составила к началу апреля $63 тыс. А во Львове средняя стоимость 1-комнатных уже полгода демонстрирует стабильность и находится на отметке в $65 тыс. (правда с небольшим колебанием цены в декабре-январе).

В сегменте двухкомнатных квартир лидирует по средней стоимости жилья хранящаяся столица. За полгода квартиры здесь подорожали на 8% и достигли психологической отметки в $100 тыс.

На втором месте Львов с приростом средней цены в 4% и средней стоимостью 2-х комнатной $92,5 тыс. А на третьем – Ужгород, в котором за полгода 2-комнатные квартиры подорожали на рекордные 14% и почти вплотную приблизились к средней цене $90 тыс. Интересно, что средняя стоимость двухкомнатных за полгода выросла почти во всех регионах страны – за исключением Запорожья и Сум, средняя цена «двушек» в которых за этот период потеряла 5% и 2% соответственно.

В то же время, в сегменте 3-комнатных квартир с большим отрывом лидирует столица: по итогам 1 квартала 2025 года средняя стоимость 3-комнатных квартир в городе достигла $148 тыс., показав рост на 10% за полгода. На втором месте Львов со средней стоимостью $113 тыс., а на третьем – Ужгород, где 3-комнатная в среднем стоит $105 тыс.

Аутсайдерами западного и центрального регионов стали Хмельницкий, Тернополь и Ивано-Франковск. Средняя стоимость квартир здесь самая низкая: 1-комнатные стоят $35 тыс., $36,5 тыс. и $38 тыс. соответственно, 2-комнатные – $48,8 тыс., $55 тыс. и $54 тыс., а 3-комнатные – $58 тыс., $65 тыс. и $70 тыс. Текущие цены в этих городах открывают неплохие перспективы роста средней стоимости жилья и привлекательности регионов потенциальным покупателям.

Цены на квартиры на вторичном рынке Киева в апреле 2025-го

Как и в целом по Украине, средняя цена квартир в столице растет, но жилье становится более доступным из-за повышения средних зарплат. С начала года срок экспозиции квартир на рынке снизился. Сохраняется значительное разбегание цен в зависимости от места расположения недвижимости и ее других параметров: разница стоимости сопоставимых квартир в разных районах Киева доходит до четырех раз.

Относительно готового жилья в Киеве по итогам первого квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра на столичной вторичке достигла $1500 на 1- и 2-комнатные квартиры и $1600 – на 3-комнатные.

Для сравнения: в мае 2023 средняя стоимость квадратного метра на столичной вторичке была почти одинаковой для квартир с любым количеством комнат: квадратный метр 1-комнатных стоил $1330, 2-комнатных – $1340, а 3-комнатных – $1350.

Если же говорить о полной средней стоимости столичных квартир, то в 1 квартале 2025 года она продемонстрировала ощутимый рост. С начала января до начала апреля

1-комнатные подорожали с $60 тыс. до $63 тыс., 2-комнатные – с $96 тыс. до $100 тыс., а 3-комнатные – со $139,5 тыс. до $148 тыс.

Как сообщало Delo.ua, Киев снова потерял позиции в рейтинге цен на жилье в дорогих городах Европы.