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Квартири на вторинному ринку дорожчають навіть у прифронтових регіонах
У квітні квартири на вторинному ринку нерухомості почали дорожчати. Загалом у першому кварталі 2025 року ціни зростали майже у всіх регіонах країни, навіть у прифронтових та найбільш обстрілюваних.
Середні ціни на квартири в Україні зростають, але трійка міст-лідерів з найдорожчою нерухомістю лишається незмінною. За вартістю готового житла Ужгород швидко наздоганяє Львів та Київ, натомість Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ зберігають найнижчу вартість житла серед умовно безпечних регіонів країни.
Попри загальне зростання цін, у більшості регіонів України індекс доступності житла стає більш сприятливим – співвідношення середньої вартості квартир та рівня середньої зарплати знижується.
Загалом, як свідчать дані ЛУН, у першому кварталі 2025 року українська вторинка пожвавилась. Квартири почали дорожчати майже у всіх регіонах країни, навіть у прифронтових та найбільш обстрілюваних.
Зокрема, за пів року в Дніпрі, Харкові та Одесі середня вартість 1-кімнатних збільшилась на 3%, 5% та 10%.
Найбільше зростання за квартал зафіксоване в Ужгороді (16%), де середня вартість однокімнатної за пів року зросла аж на 16% і досягла позначки $64 тисяч, а також в Житомирі (13%).
У трійці лідерів вартості готового житла відбулися деякі зміни. У сегменті 1-кімнатних квартир лідирує Львів, ав Київ поступився другим місцем Ужгороду.
У столиці середня вартість 1-кімнатної за цей самий період зросла на 5% і склала на початок квітня $63 тис. А у Львові середня вартість 1-кімнатних вже пів року демонструє стабільність та знаходиться на позначці $65 тис. (щоправда з невеликим коливанням ціни в грудні-січні).
В сегменті 2-кімнатних квартир лідирує за середньою вартістю житла зберігає столиця. За пів року квартири тут подорожчали на 8% та досягли психологічної відмітки в $100 тис.
На другому місці Львів з приростом середньої ціни в 4% та середньою вартістю 2-кімнатної $92,5 тис. А на третьому – Ужгород, в якому за пів року 2-кімнатніквартири здорожчали на рекордні 14% та майже впритул наблизились до середньої ціни $90 тис. Цікаво, що середня вартість 2-кімнатних за пів року зросла майже у всіх регіонах країни – за винятком Запоріжжя і Сум, середня ціна «двушок» в яких за цей період втратила 5% та 2% відповідно.
Водночас в сегменті 3-кімнатних квартир з великим відривом лідирує столиця: за підсумками 1 кварталу 2025 року середня вартість 3-кімнатних квартир в місті досягла $148 тис., показавши зростання на 10% за пів року. На другому місці Львів з середньою вартістю $113 тис, а на третьому – Ужгород, де 3-кімнатна в середньому коштує $105 тис.
"Аутсайдерами" західного та центрального регіонів стали Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ. Середня вартість квартир тут найнижча: 1-кімнатні коштують $35 тис., $36,5 тис. та $38 тис. відповідно, 2-кімнатні – $48,8 тис., $55 тис. та $54 тис., а 3-кімнатні – $58 тис., $65 тис. та $70 тис. Поточні ціни в цих містах відкривають непогані перспективи зростання середньої вартості житла та привабливість регіонів для потенційних покупців.
Ціни на квартири на вторинному ринку Києва у квітні 2025-го
Як і в цілому по Україні, середня ціна квартир в столиці зростає, але житло стає доступнішим через підвищення середніх зарплат. З початку року термін експозиції квартир на ринку зменшився. Зберігається значний розбіг цін залежно від місця розташування нерухомості та її інших параметрів: різниця вартості співставних квартир у різних районах Києва доходить до чотирьох разів.
Щодо готового житла в Києві, за підсумками першого кварталу 2025 року середня вартість квадратного метра на столичній вторинці досягла $1500 на 1- та 2-кімнатні квартири, та $1600 – на 3-кімнатні.
Для порівняння: в травні 2023 року середня вартість квадратного метра на столичній вторинці була майже однаковою для квартир з будь-якою кількістю кімнат: квадратний метр 1-кімнатних коштував $1330, 2-кімнатних – $1340, а 3-кімнатних – $1350.
Якщо ж говорити про повну середню вартість столичних квартир, то в 1 кварталі 2025 року вона продемонструвала відчутне зростання. Від початку січня до початку квітня
1-кімнатні здорожчали з $60 тис. до $63 тис., 2-кімнатні – з $96 тис. до $100 тис., а 3-кімнатні – з $139,5 тис. до $148 тис.
Як повідомляло Delo.ua, Київ знову втратив позиції у рейтингу цін на житло в дорогих містах Європи.