Київ знову втратив позиції у рейтингу цін на житло в дорогих містах Європи

За кілька місяців Київ втратив майже 10 пунктів у світовому рейтингу вартості житла.



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Із січня 2025-го столиця України опустилась із 104 на 112 місце у рейтингу європейських міст Numbeo за цінами на квартири у центрі міста.

А ще в серпні 2024-го, як зафіксувало Delo.ua, у цьому ж переліку Київ посідав 100 позицію - поряд з болгарською Варною та румунськими Яссами, та за пів року у січні почалось сповзання.

Вартість квартири, за даними світової бази даних, справді зменшується: з 2430 євро у серпні 2024 за квадратний метр житла у центрі столиці до 2168,68 у січні 2025-го і до 2007 євро у березні.

Індикатори вартості життя у Києві - одні з найдешевших в Європі. Ілюстрація: скрін даних Numbeo

Згідно з даними, Київ залишається однією із найдоступніших для життя столиць Європи. Оренда житла тут майже вдвічі дешевша, ніж у Варшаві, та більш як вп'ятеро - ніж у Лондоні. Згідно із зібраними даними:

Орієнтовна місячна вартість сім’ї з чотирьох осіб становить 76 274,3₴ без орендної плати.

без орендної плати. Орієнтовні місячні витрати на одну особу становлять 21 955,9₴ без орендної плати.

без орендної плати. Київ на 70,1% дешевший , ніж Нью-Йорк (без орендної плати).

на , ніж (без орендної плати). Орендна плата в Києві в середньому на 86,6% нижча , ніж у Нью-Йорку .

ТОП-10 країн ЄС з найдорожчою нерухомістю у березні 2025 року

За даними статистики Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості, топ-10 міст із найдорожчим житлом за п'ять місяців також зазнало змін, хоча лідерами і далі залишаються Швейцарія, Британія та Франція. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не 2 тис. євро, як у Києві, а десятки тисяч.

Місто Середня ціна за 1 кв.м квартири у центрі міста Цюрих (Швейцарія) 21 822 євро Лондон (Великобританія) 19 274 євро Женева (Швейцарія) 17248 євро Лозанна (Швейцарія) 16566 євро Берн (Швейцарія) 12 540 євро Париж (Франція) 12 261 євро Мюнхен (Німеччина) 11 658 євро Люксембург (Люксембург) 10 375 євро Стокгольм (Швеція) 10 078 євро Відень (Австрія) 9 659 євро

Високі позиції також займають міста, де перебуває багато українських біженців. Зокрема Берлін -№ 19 (7772 євро за кв. метр), Прага - №21 (7285 євро), Варшава - №37 (5887 євро), Вільнюс - №45 (5147 євро).

Міста України в рейтингу міст з дорогим житлом

Окрім Києва, до рейтингу найдорожчих міст потрапили Львів - він під номером 122 у переліку з ціною 1751 євро за квадратний метр. За час війни вартість житла у Львові справді рекордно зросла - ціни у новобудовах здорожчали на 44%.

До переліку також входять два українські міста, які мало не щодня зазнають російських атак. Це Одеса - №128 з вартістю 1245 євро за квадрат житла у центрі міста, а також Харків - №129 (1089 євро за квадратний метр). Вони посідають дві останні позиції у рейтингу Numbeo.

На сайті, зокрема, зазначається, що рівень життя у цих двох містах на 11% і на 15,3% дешевший за Київ (без вартості житла). А орендна плата в Харкові та Одесі в середньому на 56,7% та 57% нижча, ніж в столиці.