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Київ знову втратив позиції у рейтингу цін на житло в дорогих містах Європи
За кілька місяців Київ втратив майже 10 пунктів у світовому рейтингу вартості житла.
Із січня 2025-го столиця України опустилась із 104 на 112 місце у рейтингу європейських міст Numbeo за цінами на квартири у центрі міста.
А ще в серпні 2024-го, як зафіксувало Delo.ua, у цьому ж переліку Київ посідав 100 позицію - поряд з болгарською Варною та румунськими Яссами, та за пів року у січні почалось сповзання.
Вартість квартири, за даними світової бази даних, справді зменшується: з 2430 євро у серпні 2024 за квадратний метр житла у центрі столиці до 2168,68 у січні 2025-го і до 2007 євро у березні.
Згідно з даними, Київ залишається однією із найдоступніших для життя столиць Європи. Оренда житла тут майже вдвічі дешевша, ніж у Варшаві, та більш як вп'ятеро - ніж у Лондоні. Згідно із зібраними даними:
- Орієнтовна місячна вартість сім’ї з чотирьох осіб становить 76 274,3₴ без орендної плати.
- Орієнтовні місячні витрати на одну особу становлять 21 955,9₴ без орендної плати.
- Київ на 70,1% дешевший, ніж Нью-Йорк (без орендної плати).
- Орендна плата в Києві в середньому на 86,6% нижча , ніж у Нью-Йорку .
ТОП-10 країн ЄС з найдорожчою нерухомістю у березні 2025 року
За даними статистики Numbeo — найбільшої у світі бази даних про вартість життя, зокрема нерухомості, топ-10 міст із найдорожчим житлом за п'ять місяців також зазнало змін, хоча лідерами і далі залишаються Швейцарія, Британія та Франція. Тут ціни на квадратний метр квартири у центрі міста складають не 2 тис. євро, як у Києві, а десятки тисяч.
|Місто
|Середня ціна за 1 кв.м квартири у центрі міста
|Цюрих (Швейцарія)
|21 822 євро
|Лондон (Великобританія)
|19 274 євро
|Женева (Швейцарія)
|17248 євро
|Лозанна (Швейцарія)
|16566 євро
|Берн (Швейцарія)
|12 540 євро
|Париж (Франція)
|12 261 євро
|Мюнхен (Німеччина)
|11 658 євро
|Люксембург (Люксембург)
|10 375 євро
|Стокгольм (Швеція)
|10 078 євро
|Відень (Австрія)
|9 659 євро
Високі позиції також займають міста, де перебуває багато українських біженців. Зокрема Берлін -№ 19 (7772 євро за кв. метр), Прага - №21 (7285 євро), Варшава - №37 (5887 євро), Вільнюс - №45 (5147 євро).
Міста України в рейтингу міст з дорогим житлом
Окрім Києва, до рейтингу найдорожчих міст потрапили Львів - він під номером 122 у переліку з ціною 1751 євро за квадратний метр. За час війни вартість житла у Львові справді рекордно зросла - ціни у новобудовах здорожчали на 44%.
До переліку також входять два українські міста, які мало не щодня зазнають російських атак. Це Одеса - №128 з вартістю 1245 євро за квадрат житла у центрі міста, а також Харків - №129 (1089 євро за квадратний метр). Вони посідають дві останні позиції у рейтингу Numbeo.
На сайті, зокрема, зазначається, що рівень життя у цих двох містах на 11% і на 15,3% дешевший за Київ (без вартості житла). А орендна плата в Харкові та Одесі в середньому на 56,7% та 57% нижча, ніж в столиці.