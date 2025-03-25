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Киев снова потерял позиции в рейтинге цен на жилье в дорогих городах Европы
Спустя несколько месяцев Киев потерял почти 10 пунктов в мировом рейтинге стоимости жилья.
С января 2025 столица Украины опустилась со 104 на 112 место в рейтинге европейских городов Numbeo по ценам на квартиры в центре города.
А еще в августе 2024-го, как зафиксировало Delo.ua, в этом же списке Киев занимал 100 позицию — наряду с болгарской Варной и румынскими Яссами, и через полгода в январе началось сползание.
Стоимость квартиры, по данным мировой базы данных, действительно уменьшается: с 2430 евро в августе 2024 года за квадратный метр жилья в центре столицы до 2168,68 в январе 2025-го и до 2007 евро в марте.
Согласно данным, Киев остается одной из самых доступных для жизни столиц Европы. Аренда жилья здесь почти вдвое дешевле, чем в Варшаве, и более пяти раз — чем в Лондоне. Согласно собранным данным:
- Примерная месячная стоимость семьи из четырех человек составляет 76 274,3₴ без арендной платы.
- Ориентировочные месячные расходы на одного человека составляют 21 955,9₴ без арендной платы.
- Киев на 70,1% дешевле, чем Нью-Йорк (без арендной платы).
- Арендная плата в Киеве в среднем на 86,6% ниже, чем в Нью-Йорке.
ТОП-10 стран ЕС с самой дорогой недвижимостью в марте 2025 года
По данным статистики Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в частности недвижимости, топ-10 городов с самым дорогим жильем за пять месяцев также претерпело изменения, хотя лидерами продолжают оставаться Швейцария, Британия и Франция. Здесь цены на квадратный метр квартиры в центре города составляют не 2 тыс. евро, как в Киеве, а десятки тысяч.
|Город
|Средняя цена за 1 кв.м квартиры в центре города
|Цюрих (Швейцария)
|21 822 евро
|Лондон (Великобритания)
|19 274 евро
|Женева (Швейцария)
|17248 евро
|Лозанна (Швейцария)
|16566 евро
|Берн (Швейцария)
|12 540 евро
|Париж (Франция)
|12 261 евро
|Мюнхен (Германия)
|11 658 евро
|Люксембург (Люксембург)
|10 375 евро
|Стокгольм (Швеция)
|10 078 евро
|Вена (Австрия)
|9 659 евро
Высокие позиции также занимают города, где много украинских беженцев. В частности, Берлин -№ 19 (7772 евро за кв. метр), Прага — №21 (7285 евро), Варшава — №37 (5887 евро), Вильнюс — №45 (5147 евро).
Города Украины в рейтинге городов с дорогим жильем
Кроме Киева, в рейтинг самых дорогих городов попали Львов — он под номером 122 в перечне с ценой 1751 евро за квадратный метр. За время войны стоимость жилья во Львове действительно рекордно выросла – цены в новостройках подорожали на 44%.
В перечень также входят два украинских города, которые чуть ли не ежедневно подвергаются российским атакам. Это Одесса – №128 со стоимостью 1245 евро за квадрат жилья в центре города, а также Харьков – №129 (1089 евро за квадратный метр). Они занимают две последние позиции в рейтинге Numbeo.
На сайте, в частности, отмечается, что уровень жизни в этих двух городах на 11% и на 15,3% дешевле Киева (без стоимости жилья). А арендная плата в Харькове и Одессе в среднем на 56,7% и 57% ниже, чем в столице.