Киев снова потерял позиции в рейтинге цен на жилье в дорогих городах Европы

Спустя несколько месяцев Киев потерял почти 10 пунктов в мировом рейтинге стоимости жилья.

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С января 2025 столица Украины опустилась со 104 на 112 место в рейтинге европейских городов Numbeo по ценам на квартиры в центре города.

А еще в августе 2024-го, как зафиксировало Delo.ua, в этом же списке Киев занимал 100 позицию — наряду с болгарской Варной и румынскими Яссами, и через полгода в январе началось сползание.

Стоимость квартиры, по данным мировой базы данных, действительно уменьшается: с 2430 евро в августе 2024 года за квадратный метр жилья в центре столицы до 2168,68 в январе 2025-го и до 2007 евро в марте.

Индикаторы стоимости жизни в Киеве – одни из самых дешевых в Европе. Иллюстрация: скрин данных Numbeo

Согласно данным, Киев остается одной из самых доступных для жизни столиц Европы. Аренда жилья здесь почти вдвое дешевле, чем в Варшаве, и более пяти раз — чем в Лондоне. Согласно собранным данным:

Примерная месячная стоимость семьи из четырех человек составляет 76 274,3₴ без арендной платы.

без арендной платы. Ориентировочные месячные расходы на одного человека составляют 21 955,9₴ без арендной платы.

без арендной платы. Киев на 70,1% дешевле , чем Нью-Йорк (без арендной платы).

на , чем (без арендной платы). Арендная плата в Киеве в среднем на 86,6% ниже , чем в Нью-Йорке .

ТОП-10 стран ЕС с самой дорогой недвижимостью в марте 2025 года

По данным статистики Numbeo — крупнейшей в мире базы данных о стоимости жизни, в частности недвижимости, топ-10 городов с самым дорогим жильем за пять месяцев также претерпело изменения, хотя лидерами продолжают оставаться Швейцария, Британия и Франция. Здесь цены на квадратный метр квартиры в центре города составляют не 2 тыс. евро, как в Киеве, а десятки тысяч.

Город Средняя цена за 1 кв.м квартиры в центре города Цюрих (Швейцария) 21 822 евро Лондон (Великобритания) 19 274 евро Женева (Швейцария) 17248 евро Лозанна (Швейцария) 16566 евро Берн (Швейцария) 12 540 евро Париж (Франция) 12 261 евро Мюнхен (Германия) 11 658 евро Люксембург (Люксембург) 10 375 евро Стокгольм (Швеция) 10 078 евро Вена (Австрия) 9 659 евро

Высокие позиции также занимают города, где много украинских беженцев. В частности, Берлин -№ 19 (7772 евро за кв. метр), Прага — №21 (7285 евро), Варшава — №37 (5887 евро), Вильнюс — №45 (5147 евро).

Города Украины в рейтинге городов с дорогим жильем

Кроме Киева, в рейтинг самых дорогих городов попали Львов — он под номером 122 в перечне с ценой 1751 евро за квадратный метр. За время войны стоимость жилья во Львове действительно рекордно выросла – цены в новостройках подорожали на 44%.

В перечень также входят два украинских города, которые чуть ли не ежедневно подвергаются российским атакам. Это Одесса – №128 со стоимостью 1245 евро за квадрат жилья в центре города, а также Харьков – №129 (1089 евро за квадратный метр). Они занимают две последние позиции в рейтинге Numbeo.

На сайте, в частности, отмечается, что уровень жизни в этих двух городах на 11% и на 15,3% дешевле Киева (без стоимости жилья). А арендная плата в Харькове и Одессе в среднем на 56,7% и 57% ниже, чем в столице.