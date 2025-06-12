У Львові почали будувати захищені квартири типу ізраїльських мамад: як це працює

У Львові збудують житловий комплекс із унікальним проєктом - захищеними квартирами з укриттями на кшталт ізраїльських мамадів.

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Сейфті-руми з індивідуальними зонами пʼятисекундної безпеки з'являться у житловому комплексі, що зводиться на території колишнього заводу «Львівприлад», повідомляє Delo.ua з посиланням на проєктанта - архітектурну компанії Archimatika.

У компанії зазначають, що як і решта нових українських ЖК, Lviv City від VD Group матиме обовʼязкове нормативне укриття, але з розширеним функціоналом: мед-блок, дитяча кімната, приміщення для приготування їжі тощо.

Крім того, кожну квартиру буде обладнано індивідуальною зоною додаткового захисту – сейфті-румом. У випадку неочікуваної загрози, сюди можна буде потрапити за 5 секунд — час, потрібний щоб зайти за “дві стіни”. Як і нормативне укриття згідно будівельних норм, сейфті-рум не захищає від прямого влучання ракети, однак, дає додатковий захист від найбільш розповсюджених типів ураження.

Планувальне рішення і новий підхід захисту проєктувальники напрацьовували спільно з інститутом ДСНС. Як наголосив у коментарі Delo.ua архітектор компанії Archimatika Олександр Столовий, як і нормативне укриття (СПП), сейфті-рум не захищає від прямого влучання ракети. Втім, дає додатковий захист від найбільш розповсюджених типів ураження — уламків, які спричинені вибуховою хвилею.

"Те, що у приміщенні в цих квартирах поняття "друга стіна" справді є протиударна і простір, де ти більш захищений, ніж в звичайній квартирі, - це 100%", - наголосив архітектор.

Фото: скрін проєкту Arkhimatika

Сейфті-квартири у львівському ЖК: як це працює

Захищена кімната проєктується на кшталт ізраїльських мамад. Відмінність у тому, що львівський ЖК матиме менш захищені зовнішні стіни - скляні фасади. Сейфті-руми згруповано навколо міжквартирного коридору, тобто якомога далі від зовнішніх стін, у глибині квартир. Це дозволяє мінімізувати вплив від вибухової хвилі та спричинених нею уламків.

Підвищений захист у проєкті, як наголосив Столовий, забезпечує сама конструкція приміщень - за рахунок товщини стін і більшої кількості залізобетону, а також передбачає застосування протиударних дверей і автономної системної вентиляції.

"Проєкт передбачає товщину стін на 350 мм на противагу класичним параметрам 200-250 мм. Окрім того, така стіна буде гіперармована - щоб бетон не покришився і не травмував людей. Реалізація такого захисту буде складною і трудоємною, оскільки армувати стіни доводиться металевими сітками", - наголосив Столовий.

За його словами, в Україні наразі відсутній досвід проєктування та імплементації подібних приміщень. Загалом розробка виникла з адаптації іноземного досвіду до українських реалій. Також напрацювання готувались спільно з експертами з Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Є поняття захисту від вибухових хвиль. Враховуючи, що ми реалізовуємо проєкт в якому максимальна кількість фасадів засклена, необхідний був елемент того, щоб людина мала захист від цього скла. Наше рішення - це компроміс між технологічними можливостями, які пропонує ринок, спільна аналітика і консультація з інститутом ДСНС, який виписав характеристики", - пояснив архітектор.

Втім, наразі такі поквартирені захищені простори, за словами Олександра Столового, хоч і не суперечать українським будівельним нормам, залишаються невнормованими. "Ніхто не може давати додаткових гарантій, тому що неможливо провести випробування. Ми просто додаємо міцності тим характеристикам, які прописані у ДБН", - додав архітектор.

Як писало раніше Delo.ua, Україна та Фінляндія започатковують міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту.