5300 укриттів за 5 років: Україна та Фінляндія започатковують міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту

Україна та Фінляндія започатковують міжнародну Коаліцію укриттів цивільного захисту на підтримку нашої держави. Відповідну заяву 28 травня підписали в Києві з прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зі своїм колегою прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Визначено чіткі цілі:

координувати зусилля партнерів з будівництва укриттів;

обмінюватися найкращими практиками в цій сфері;

створювати і підтримувати механізми фінансування для зведення об’єктів цивільного захисту. Зокрема, одним з таких інструментів може бути започаткована Євросоюзом програма Ukraine Facility.

Наразі Україна має понад 62 тисяч укриттів, однак потрібно набагато більше. Крім того, низка об’єктів потребує модернізації та осучаснення.

"Уряд вже реалізує стратегію розбудови укриттів. Наша мета — до 2027 року побудувати 2300 споруд цивільного захисту, а до 2030 року — ще 3 тисячі. Ми розраховуємо за рахунок діяльності Коаліції залучити близько 14 млрд євро ресурсу на розбудову укриттів", — зазначив глава українського уряду.

Денис Шмигаль закликав міжнародну спільноту долучатися до Коаліції та робити свій внесок у розбудову захисних споруд в Україні.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що у Кривому Розі завершують будівництво трьох підземних шкіл. Їх планують здати в експлуатацію до наступного навчального року. Укриттями у місті наразі забезпечені 214 заклади освіти, з яких: 107 шкіл, 90 дитячих садочків та 17 – у позашкільних закладів.