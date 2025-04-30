У Кривому Розі завершується будівництво трьох підземних шкіл (ФОТО)

У Кривому Розі завершують будівництво трьох підземних шкіл. Їх планують здати в експлуатацію до наступного навчального року. Укриттями у місті наразі забезпечені 214 заклади освіти, з яких: 107 шкіл, 90 дитячих садочків та 17 – у позашкільних закладів.

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, будівництво підземних шкіл реалізується завдяки співфінансуванню у наступному співвідношенні: 70% – державна субвенція та 30 % – кошти міського бюджету.

Готовність об’єктів у Довгинцівському районі складає 95%, Центрально-Міському – 80% та у Саксаганському – 75%.

"Ці проекти дуже складні технічно. Наприклад у Центрально-Міському районі підземна школа розрахованана 300 осіб. Площа сягає понад 1025 м². Споруда обладнана необхідними інженерними системами: опалення, вентиляція, водопостачання, каналізація, електропостачання, освітлення, система пожежної сигналізації, системи зв’язку, санвузли, буфет та багато іншого", — розповів Вілкул.

Школа розташована під футбольним полем. Наразі тривають роботи з благоустрою території, бетонування бігової доріжки і відновлення покриття поля.

У поточному році ще у 66 закладах освіти міста будуть створені, розширені та покращені укриття.

Нагадаємо, 18 квітня Кабін ухвалив рішення про фінансування ще 21 проекту з облаштування укриттів в школах та військових ліцеях. Зокрема на Запорізький обласний ліцей "Захисник" — 82,4 млн грн, а на Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою — 13,1 млн грн.