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Уряд виділив майже 3 млрд грн на укриття у закладах освіти Харківщини
Уряд виділив 2,7 млрд гривень на будівництво та реконструкцію укриттів у закладах освіти Харківщини. Про це інформує пресслужба Урядового порталу.
"Пріоритетним напрямом роботи уряду залишається створення безпечних умов для навчання", - наголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час огляду будівництва та реконструкції укриттів закладів освіти на Харківщині.
Які будівництва були проінспектовані
Денис Шмигаль разом із урядовою командою відвідав будівництво захисної споруди одного з ліцеїв у Харківській області, де навчається близько півтисячі учнів.
Прем'єр-міністр зазначив, що це укриття матиме подвійне призначення: у мирний час там можна буде проводити позашкільні гуртки, майстер-класи, семінари та тренінги.
Крім того, голова уряду оглянув будівництво укриття закладу дошкільної освіти.
Ця споруда матиме 4 основних навчальних приміщення, медичний пункт, їдальню, санітарні кімнати. Сам садок буде обладнаний двома централізованими джерелами електричного живлення, а також генератором.
Delo.ua повідомляло, що в Україні відкрили перше укриття, гроші на облаштування якого зібрали через платформу United24. Сховище розташовано у Тузлівській школі на Одещині.