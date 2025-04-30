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В Кривом Роге завершается строительство трех подземных школ (ФОТО)

строительство, автомобиль, деревья.
В Кривом Роге строят три подземные школы. Фото: Александр Вилкул.

В Кривом Роге завершают строительство трех подземных школ. Их планируют сдать в эксплуатацию до следующего учебного года. Укрытиями в городе обеспечены 214 учебных заведений, из них —107 школ, 90 детских садов и 17 внешкольных заведений.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, строительство подземных школ реализуется благодаря софинансированию в следующем соотношении: 70% — государственная субвенция и 30% — средства городского бюджета.

Готовность объектов в Долгинцевском районе составляет 95%, Центрально-Городском – 80% и в Саксаганском – 75%.

"Эти проекты очень сложны технически. Например в Центрально-Городском районе подземная школа рассчитана 300 человек. Площадь достигает более 1025 м². Сооружение оборудовано необходимыми инженерными системами: отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение, освещение, система пожарной сигнализации, системы связи, санузлы, буфет и много другого", — рассказал Вилкул.

Фото 2 — В Кривом Роге завершается строительство трех подземных школ (ФОТО)

Школа находится под футбольным полем. В настоящее время продолжаются работы по благоустройству территории, бетонирование беговой дорожки и возобновление покрытия поля.

Фото 3 — В Кривом Роге завершается строительство трех подземных школ (ФОТО)

В текущем году еще в 66 учебных заведениях города будут созданы, расширены и улучшены укрытия.

Фото 4 — В Кривом Роге завершается строительство трех подземных школ (ФОТО)

Напомним, 18 апреля Кабин принял решение о финансировании еще 21 проекта по обустройству укрытий в школах и военных лицеях. В частности, на Запорожский областной лицей "Защитник" — 82,4 млн грн, а на Каменец-Подольский лицей с усиленной военно-физической подготовкой — 13,1 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук