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5300 укрытий за 5 лет: Украина и Финляндия начинают международную Коалицию укрытий гражданской защиты
Украина и Финляндия инициируют международную Коалицию укрытий гражданской защиты в поддержку нашего государства. Соответствующее заявление 28 мая подписали в Киеве с премьер-министр Украины Денис Шмигаль со своим коллегой премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Определены четкие цели:
- координировать усилия партнеров по строительству укрытий;
- обмениваться лучшими практиками в данной сфере;
- создавать и поддерживать механизмы финансирования для строительства объектов гражданской защиты. В частности, одним из таких инструментов может быть начатая Евросоюзом программа Ukraine Facility.
Сейчас в Украине более 62 тысяч укрытий, однако нужно гораздо больше. Кроме того, ряд объектов нуждается в модернизации и осовременивании.
"Правительство уже реализует стратегию строительства укрытий. Наша цель — к 2027 году построить 2300 сооружений гражданской защиты, а к 2030 году — еще 3 тысячи. Мы рассчитываем за счет деятельности Коалиции привлечь около 14 млрд евро ресурса на строительство укрытий", — отметил глава украинского правительства.
Денис Шмигаль призвал международное сообщество присоединяться к Коалиции и вносить свой вклад в развитие защитных сооружений в Украине.
Напомним, в апреле сообщалось, что в Кривом Роге завершают строительство трех подземных школ. Их планируют сдать в эксплуатацию к следующему учебному году. Укрытиями в городе обеспечены 214 учебных заведений, из которых: 107 школ, 90 детских садов и 17 – во внешкольных заведений.